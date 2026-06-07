SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Riportare il confronto sui temi del lavoro, della tutela dei diritti e delle prospettive future della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza. È questo l’appello lanciato dalla UIL FP Foggia che, attraverso un documento firmato dal segretario generale Luigi Giorgione e dal segretario aziendale Giovanni Grifa, interviene nel dibattito sviluppatosi nelle ultime settimane attorno alla governance dell’Opera fondata da San Pio da Pietrelcina.

Nel comunicato il sindacato sottolinea come le recenti dichiarazioni attribuite al direttore generale della Fondazione abbiano alimentato un ampio confronto che coinvolge lavoratori, cittadini, istituzioni e l’intera comunità legata alla struttura sanitaria. Secondo la UIL FP, tuttavia, il dibattito non può limitarsi alle polemiche ma deve trasformarsi in un’occasione per affrontare le questioni ancora aperte che riguardano il personale e il futuro dell’ospedale.

Particolare attenzione viene dedicata alle numerose vertenze che negli anni hanno interessato i lavoratori e che hanno portato, ricorda il sindacato, all’emissione di centinaia di decreti ingiuntivi per il riconoscimento di somme ritenute dovute. Una situazione che, secondo la UIL FP, impone una riflessione sul rapporto tra istituzione e dipendenti, mettendo al centro il riconoscimento dei diritti contrattuali, delle spettanze economiche ancora oggetto di contenzioso e della valorizzazione professionale del personale.

Nel documento si evidenzia inoltre la necessità di investimenti in innovazione, qualità dell’assistenza e sostenibilità della Fondazione, senza trascurare le prospettive occupazionali e le condizioni di lavoro dei professionisti che quotidianamente garantiscono i servizi sanitari della struttura.

La UIL FP richiama anche l’importanza della recente istituzione della Commissione di Indirizzo e Vigilanza da parte della Santa Sede, considerata un’opportunità significativa per ricostruire un clima di fiducia tra governance, lavoratori e rappresentanze sindacali. Per questo motivo il sindacato annuncia la richiesta formale di apertura di un “Tavolo Straordinario per il Futuro di Casa Sollievo della Sofferenza” e propone la sottoscrizione di un “Patto per il Futuro” che coinvolga direzione, Commissione, lavoratori e istituzioni territoriali.

«La migliore risposta alle tensioni di queste settimane non può essere la ricerca di nuovi conflitti, ma il ritorno ai valori che hanno ispirato la nascita dell’Opera», afferma la UIL FP, ribadendo la volontà di contribuire a una stagione di confronto e soluzioni condivise.