Edizione n° 6090

BALLON D'ESSAI

MONUMENTO MANFREDONIA // La proposta dell’arch. Romano: «sollevare» Re Manfredi
7 Giugno 2026 - ore  10:47

CALEMBOUR

ANNA AKSAMIT // Milano, modella polacca aggredita in centro: “Cerco il ragazzo che mi ha salvato”
7 Giugno 2026 - ore  13:29

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Corpus Domini, il messaggio di mons. Ferretti alla città: «Nessuno è straniero davanti all’Eucaristia»

FERRETTI FOGGIA Corpus Domini, il messaggio di mons. Ferretti alla città: «Nessuno è straniero davanti all’Eucaristia»

«Tutti voi siete uno», ricorda l'arcivescovo citando la Lettera ai Galati, evidenziando come l'Eucaristia rappresenti una delle espressioni più profonde della rivoluzione cristiana

Corpus Domini, il messaggio di mons. Ferretti alla città: «Nessuno è straniero davanti all'Eucaristia»

PH MARZIA ANELLI

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
7 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Un forte richiamo all’accoglienza, all’inclusione e all’unità della comunità cristiana. È il cuore del messaggio rivolto alla città dall’arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, mons. Giorgio Ferretti, in occasione della celebrazione del Corpus Domini.

Nel testo diffuso dall’Ufficio per le Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi, il presule richiama il significato profondo dell’Eucaristia come luogo di comunione e fraternità, capace di superare ogni distinzione sociale, culturale e politica. Richiamando le parole di San Paolo, mons. Ferretti sottolinea come tutti i fedeli siano chiamati a riconoscersi come un’unica famiglia attorno al Pane spezzato e al Calice benedetto.

«Tutti voi siete uno», ricorda l’arcivescovo citando la Lettera ai Galati, evidenziando come l’Eucaristia rappresenti una delle espressioni più profonde della rivoluzione cristiana. Una realtà che, secondo il vescovo, si manifesta concretamente nella capacità di riunire persone diverse per età, provenienza, condizione sociale e orientamento politico.

Nel suo intervento mons. Ferretti affronta anche il tema dell’accoglienza degli stranieri e dei migranti, affermando che nessuno può essere considerato escluso dalla comunità cristiana. «Qui nessuno è straniero, immigrato, non accolto; qui nessuno è scartato», afferma il presule, ribadendo che la Chiesa ha il dovere evangelico di promuovere integrazione, amore e comunione.

L’Eucaristia, aggiunge l’arcivescovo, non è un fatto privato né nazionale, ma un culto pubblico e universale che appartiene a tutti. Per questo la celebrazione del Corpus Domini diventa occasione per ribadire la centralità dell’incontro tra persone diverse, chiamate a convergere verso un unico centro rappresentato da Cristo.

Concludendo il messaggio, mons. Ferretti invita i fedeli a lasciarsi guidare dall’Eucaristia verso una maggiore apertura reciproca e verso una comunione autentica, capace di superare divisioni e contrapposizioni. Un invito che assume un significato particolare in un tempo segnato da tensioni sociali e culturali e che richiama l’intera comunità alla responsabilità della fraternità e della pace.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO