Angelo Riccardi interviene dopo la riconsegna delle deleghe da parte del consigliere dei Verdi e del movimento Molo 21: «Serve chiarezza sulla guida politica e amministrativa della città»
La riconsegna di alcune deleghe all’interno della maggioranza comunale apre un caso politico che, secondo Angelo Riccardi, non può essere liquidato con parole di circostanza o riflessioni generiche sul ruolo del sindaco.
Dopo la decisione del consigliere dei Verdi, eletto nella lista del primo cittadino, di rimettere la delega alle Politiche di resilienza alla crisi climatica, Biodiversità e Città sostenibile, anche Molo 21 ha rimesso nelle mani del sindaco deleghe considerate centrali: Sport, Bandi, Finanziamenti e PNRR.
Per Riccardi non si tratta di semplici assestamenti interni, ma di «un fatto politico preciso» che richiede una risposta altrettanto politica. Molo 21, ricorda, è il movimento da cui proviene lo stesso sindaco, quello che lo ha indicato e sostenuto nel percorso verso la guida della città. Per questo, la sua presa di posizione non può essere considerata marginale.
Secondo Riccardi, dopo due anni di mandato occorre una verifica concreta sull’azione amministrativa: obiettivi raggiunti, criticità ancora aperte, dossier fermi e priorità da rilanciare. «Il punto non è spiegare ai cittadini cosa dovrebbe fare un sindaco — afferma — ma dimostrare ogni giorno di esserlo davvero».
Nel suo intervento, Riccardi critica anche gli equilibri interni alla maggioranza, sostenendo che la guida politica e amministrativa non apparirebbe saldamente nelle mani del sindaco. Da qui una serie di interrogativi: chi si occuperà ora di Sport, Bandi, Finanziamenti e PNRR? Quale direzione intende dare l’amministrazione? Come saranno riorganizzate deleghe, priorità e responsabilità?
«L’autorevolezza — sottolinea Riccardi — non si dimostra raccontando quanto sia impegnativo fare il sindaco, ma entrando nel merito dei problemi, assumendosi la responsabilità delle scelte e spiegando ai cittadini cosa si intende fare da domani mattina».
Per Riccardi, dunque, la città non ha bisogno di messaggi autocelebrativi o di «panna montata comunicativa», ma di chiarezza, decisioni, responsabilità e risultati concreti.
«Se è vero che il sindaco non è una semplice figura di rappresentanza — conclude — allora non può rispondere a una crisi politica della sua stessa maggioranza con un post da libro dei buoni sentimenti. Deve dire cosa cambia, chi governa davvero questa amministrazione e dove si vuole andare».
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Look da gelataio a parte, qui non servono coni, coppette o panna montata: servono risposte chiare.
Prima il consigliere dei Verdi, eletto nella lista del Sindaco, ha rimesso la propria delega alle Politiche di resilienza alla crisi climatica, Biodiversità e Città sostenibilità. Poi Molo 21, con i suoi due consiglieri comunali, ha rimesso nelle mani del Sindaco deleghe pesanti: Sport, Bandi, Finanziamenti e PNRR. Non si tratta di dettagli, né di semplici aggiustamenti interni alla maggioranza. Si tratta di un fatto politico preciso, che merita una risposta politica altrettanto precisa.
Molo 21 non ha chiesto una riflessione astratta sulla bellezza di fare il Sindaco. Non ha chiesto una lezione su autorevolezza, umiltà, gentilezza o coraggio. Ha posto una questione molto concreta: dopo due anni di mandato serve un rilancio dell’azione amministrativa, serve una verifica sugli obiettivi raggiunti, sulle criticità ancora presenti e sui dossier rimasti aperti.
E non stiamo parlando di un movimento qualunque. Molo 21 è il movimento da cui proviene il Sindaco, quello che lo ha indicato e sostenuto nel percorso politico che lo ha portato alla guida della città. Per questo la sua presa di posizione non può essere trattata come un fatto marginale, né liquidata con un post pieno di belle parole sul ruolo del Sindaco.
Anzi, proprio in questo caso quella lezione sul ruolo del Sindaco rischia di apparire come una caricatura. Perché il punto non è spiegare ai cittadini cosa dovrebbe fare un Sindaco. Il punto è dimostrare, ogni giorno, di esserlo davvero. E la percezione diffusa, oggi, è che il Sindaco tutto faccia tranne che esercitare fino in fondo il suo ruolo di guida politica e amministrativa.
La considerazione che si ha di un Sindaco non si misura dai post, dalle frasi ad effetto o dalle visite istituzionali. Si misura nell’azione amministrativa quotidiana, nella capacità di decidere, coordinare, intervenire, correggere e assumersi responsabilità. E invece, nella realtà, l’impressione è che dentro la casa comunale il ruolo di guida venga esercitato, a turno, da due assessori. Fuori dalla casa comunale, invece, bisognerebbe quasi ricorrere al sorteggio per capire chi detta davvero la linea.
Quanto poi al richiamo sugli assessori nominati dal Sindaco, sarebbe utile ricordare un dato politico non secondario: tutti gli assessori sono stati eletti consiglieri comunali, tranne il suo fidatissimo Giovanni Mansueto, espressione di Molo 21. E nella pratica non pare proprio che rispondano al Sindaco. Dove va bene rispondono ai propri partiti; in altri casi ai rispettivi comitati elettorali. E questo dice già molto sul reale equilibrio politico della maggioranza.
E allora, proprio perché il Sindaco ricorda che con l’elezione diretta i cittadini affidano a lui la guida dell’intera amministrazione, la domanda diventa ancora più semplice: quale direzione intende dare adesso? Quali scelte farà? Come riorganizzerà deleghe, priorità e responsabilità? Chi si occuperà di Sport, Bandi, Finanziamenti e PNRR? Quali risultati concreti intende garantire alla città?
L’autorevolezza non si dimostra raccontando quanto sia impegnativo fare il Sindaco. Si dimostra entrando nel merito dei problemi. Si dimostra assumendosi la responsabilità politica delle scelte. Si dimostra spiegando ai cittadini cosa si intende fare da domani mattina, non rifugiandosi in un racconto autocelebrativo del proprio ruolo.
Belle le parole su umanità, gentilezza, autenticità e coraggio. Ma oggi servono chiarezza, decisioni, responsabilità e risultati.
Perché se è vero che il Sindaco non è una semplice figura di rappresentanza, allora non può nemmeno rispondere a una crisi politica della sua stessa maggioranza con un post da libro dei buoni sentimenti. Deve rispondere nel merito. Deve dire cosa cambia. Deve spiegare chi governa davvero questa amministrazione.
La città non ha bisogno di panna montata comunicativa. Ha bisogno di sapere chi guida, dove si vuole andare e con quali risultati concreti.
3 commenti su "Crisi nella maggioranza, Riccardi attacca La Marca: «La città chiede risposte, non panna montata comunicativa»"
Sono d’ accordo con Angelo, vorrei dirgli e ricordargli che è stato votato anche da lui.Non rifate gli stessi errori prossimamente per favore e per il bene di Manfredonia non candidatevi.Spazio ai giovani universitari.
Spazio ai giovani con idee e facce pulite
Che Paese meraviglioso è l’Italia e, di conseguenza, Manfredonia.
Stiamo a leggere le analisi di un personaggio (Angelo Riccardi, ex sindaco “sciolto per MAFIA) che ha portato la Città, che lui dice di amare tanto, in rovina. E lo fa facendosi scrivere gli articoli dall’AI (di suo ci aggiunge solo le espressioni offensive in puro stile “CAFONAL”, di cui è alto esponente). Per fortuna la realtà non è rappresentata dai “social” (dove pure lo sbeffeggiano). Nei commenti dal vivo, i sipontini lo schifano per quello che ci ha causato.