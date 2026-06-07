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Home // Cronaca // Dalla Sp57, imbocca contromano l’uscita di Manfredonia Centro: paura tra gli automobilisti, poi le scuse del conducente

SP57 CONTROMANO Dalla Sp57, imbocca contromano l’uscita di Manfredonia Centro: paura tra gli automobilisti, poi le scuse del conducente

Ad assistere alla scena anche Alessandro Manzella, delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, che ha richiamato l'attenzione del conducente sulla gravità della situazione.

Dalla Sp57, imbocca contromano l'uscita di Manfredonia Centro: paura tra gli automobilisti, poi le scuse del conducente

Dalla Sp57, imbocca contromano l'uscita di Manfredonia Centro: paura tra gli automobilisti, poi le scuse del conducente

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
7 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FOGGIA) – Apprensione oggi sulla Strada Statale 89 Garganica, nei pressi dello svincolo di Manfredonia Centro, dove un automobilista ha imboccato contromano la rampa di uscita che dalla statale conduce verso la città.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il conducente proveniva dalla SP57 in direzione San Giovanni Rotondo e, invece di proseguire fino al ponte per effettuare correttamente l’inversione di marcia, avrebbe svoltato a sinistra imboccando erroneamente la rampa di uscita di Manfredonia Centro, percorrendola nel senso opposto a quello consentito.

L’episodio ha generato momenti di forte tensione tra gli automobilisti presenti, che hanno immediatamente segnalato il pericolo, temendo una possibile collisione frontale. La situazione è stata particolarmente delicata considerando l’intenso traffico che caratterizza il tratto della SS89 tra Foggia e Manfredonia.

Ad assistere alla scena anche Alessandro Manzella, delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, che ha richiamato l’attenzione del conducente sulla gravità della situazione.

«Bisogna fare attenzione, si rischia una tragedia», avrebbe detto Manzella all’automobilista, evidenziando il pericolo corso dagli altri utenti della strada.

Resosi conto dell’errore, il conducente avrebbe alzato una mano in segno di scuse verso gli automobilisti che gli stavano segnalando il rischio e protestando per quanto stava accadendo. Secondo i presenti, si è trattato di una tragedia sfiorata.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Dalla Sp57, imbocca contromano l’uscita di Manfredonia Centro: paura tra gli automobilisti, poi le scuse del conducente"

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