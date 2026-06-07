Festival a Foggia, operai al lavoro in quota senza protezioni visibili: la foto che fa discutere

FOGGIA – Una fotografia scattata durante le operazioni di allestimento del Gio Festival in Piazza Cavour sta suscitando interrogativi sul rispetto delle norme di sicurezza nei lavori in quota.

Nell’immagine si notano due ipotetici operatori impegnati su una struttura elevata. Dalla foto non risultano visibili dispositivi di protezione individuale come elmetti o sistemi anticaduta. Un dettaglio che ha immediatamente attirato l’attenzione di alcuni cittadini, preoccupati per le condizioni di sicurezza durante le fasi di montaggio.

La scena si svolge nel cuore della città, in una delle piazze più frequentate di Foggia, mentre procedono i preparativi per l’evento. Proprio per questo motivo la fotografia ha alimentato polemiche e richieste di chiarimento.

È opportuno precisare che da una singola immagine non è possibile accertare con certezza l’eventuale presenza di altri dispositivi di sicurezza non visibili nell’inquadratura né verificare le procedure adottate dagli addetti ai lavori. Tuttavia, la foto mostra operatori impegnati in attività in quota senza che siano immediatamente riconoscibili le principali protezioni previste per questo tipo di interventi.

La redazione resta a disposizione per eventuali precisazioni da parte degli organizzatori, delle imprese incaricate dei lavori e degli enti preposti ai controlli.