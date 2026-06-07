FOGGIA – Un’auto fatta esplodere sotto casa, denunce ai carabinieri, contestazioni disciplinari e la paura di subire nuove ritorsioni. È la vicenda denunciata da Raffaele Sarcone e Lucia Giuliano, coniugi e dipendenti della società che gestisce il servizio di pulizia presso l’Università di Foggia, dove ricoprono ruoli di responsabilità nell’organizzazione del lavoro e nella gestione dei mezzi aziendali e di circa cinquanta addetti.

Secondo quanto riferito dai due lavoratori, la loro situazione sarebbe degenerata dopo la scoperta di presunti utilizzi impropri di alcuni mezzi aziendali da parte di dipendenti della società appaltatrice. In seguito agli accertamenti interni, alcuni lavoratori sarebbero stati invitati a fornire una dettagliata rendicontazione dei propri spostamenti.

Da quel momento, sostengono i coniugi, sarebbe iniziata una lunga serie di episodi intimidatori culminati, oltre un anno fa, nell’esplosione dell’automobile parcheggiata sotto la loro abitazione. Un episodio che, a loro dire, rappresenterebbe il punto più grave di una vicenda caratterizzata da pressioni, intimidazioni e comportamenti persecutori.

Nelle ultime settimane Sarcone e Giuliano hanno inoltre ricevuto una contestazione disciplinare per presunte assenze dai luoghi di lavoro. I due, però, respingono le accuse e affermano che sarebbe stata la stessa azienda a comunicare loro di non recarsi nelle sedi universitarie per ragioni legate alla sicurezza personale. Lo riporta telenorba.it.