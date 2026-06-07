FOGGIA – “Foggia non è proprietà privata”. È duro l’intervento di Francesco Borgese, segretario provinciale di Noi Moderati, dopo il ritiro delle deleghe fiduciarie agli assessori Daniela Patano e Lorenzo Frattarolo, appreso prima da un post pubblico dello stesso Frattarolo e poi dalle delibere pubblicate sull’albo pretorio del Comune di Foggia.

Borgese chiede alla sindaca Maria Aida Episcopo di chiarire pubblicamente le ragioni della decisione, sottolineando come le deleghe revocate riguardassero settori strategici per la vita amministrativa della città: dalle attività produttive alla mobilità, dalla polizia locale alla protezione civile, dal commercio alle politiche per le borgate.

Secondo Noi Moderati, la vicenda non può essere liquidata nel silenzio istituzionale. “I cittadini di Foggia – afferma Borgese – non meritano di scoprire scelte così importanti dai social personali o spulciando i decreti comunali”.

Il segretario provinciale punta il dito contro quella che definisce una gestione poco trasparente della crisi interna alla giunta. Pur esprimendo un giudizio critico sull’operato complessivo dell’esecutivo, Borgese chiede perché siano stati individuati proprio Patano e Frattarolo come responsabili di una situazione amministrativa che, a suo dire, sarebbe più ampia.

“Le deleghe erano fiduciarie – ricorda Borgese – e rappresentavano una scelta politica diretta della sindaca. Se quel rapporto di fiducia è venuto meno, la città ha diritto di conoscere le motivazioni”.

Noi Moderati invoca dunque una comunicazione ufficiale e trasparente da parte della prima cittadina, chiedendo risposte sulle ragioni politiche o gestionali alla base del provvedimento.

“Governare Foggia richiede coraggio e rispetto per la cittadinanza – conclude Borgese –. Questo silenzio è uno schiaffo a chi ha dato fiducia all’amministrazione. Servono risposte immediate, non decisioni calate dall’alto”.