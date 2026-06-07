Edizione n° 6090

BALLON D'ESSAI

MONUMENTO MANFREDONIA // La proposta dell’arch. Romano: «sollevare» Re Manfredi
7 Giugno 2026 - ore  10:47

CALEMBOUR

ANNA AKSAMIT // Milano, modella polacca aggredita in centro: “Cerco il ragazzo che mi ha salvato”
7 Giugno 2026 - ore  13:29

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, revocato l’incarico all’assessore Frattarolo: “Esperienza bellissima”

FRATTAROLO REVOCA Foggia, revocato l’incarico all’assessore Frattarolo: “Esperienza bellissima”

In un messaggio di saluto, Frattarolo ha definito il periodo trascorso nell’amministrazione comunale «una pagina bellissima sotto il profilo umano e politico»

Foggia, tariffe per i traslochi, modifiche in arrivo. Frattarolo: "Supereremo discriminazioni ed iniquità"

Il già assessore alle Attività produttive Lorenzo Frattarolo - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Giugno 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Si conclude l’esperienza di Lorenzo Frattarolo nella Giunta comunale di Foggia. L’ormai ex assessore alle Attività Produttive ha annunciato attraverso i social di aver ricevuto la notifica della revoca del proprio incarico.

In un messaggio di saluto, Frattarolo ha definito il periodo trascorso nell’amministrazione comunale «una pagina bellissima sotto il profilo umano e politico», ringraziando la sindaca Maria Aida Episcopo e Sergio Clemente per la fiducia accordata durante il mandato.

L’ex assessore ha rivolto un pensiero anche alla presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone, ai colleghi di Giunta, ai consiglieri comunali e ai dipendenti dell’ente, sottolineando il lavoro svolto in un clima di collaborazione e con l’obiettivo di raggiungere risultati concreti per la città.

Tra le attività portate avanti durante il suo incarico, Frattarolo ha ricordato l’avvio dello Slow Park, il bando per taxi e noleggio con conducente, gli interventi dedicati alle borgate rurali, il progetto di riqualificazione del mercato di via Rosati e le iniziative legate alla regolamentazione degli impianti pubblicitari.

Nel suo intervento non è mancato un riferimento agli aspetti politici della vicenda. Frattarolo ha ribadito la propria appartenenza al campo progressista e il sostegno al progetto del cosiddetto “campo largo”, evidenziando la necessità di mantenere coesa la coalizione di centrosinistra.

Il messaggio si conclude con un ringraziamento rivolto alla città e a tutte le persone che hanno condiviso con lui l’esperienza amministrativa. Lo riporta antennasud.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO