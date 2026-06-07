FOGGIA – Si conclude l’esperienza di Lorenzo Frattarolo nella Giunta comunale di Foggia. L’ormai ex assessore alle Attività Produttive ha annunciato attraverso i social di aver ricevuto la notifica della revoca del proprio incarico.

In un messaggio di saluto, Frattarolo ha definito il periodo trascorso nell’amministrazione comunale «una pagina bellissima sotto il profilo umano e politico», ringraziando la sindaca Maria Aida Episcopo e Sergio Clemente per la fiducia accordata durante il mandato.

L’ex assessore ha rivolto un pensiero anche alla presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone, ai colleghi di Giunta, ai consiglieri comunali e ai dipendenti dell’ente, sottolineando il lavoro svolto in un clima di collaborazione e con l’obiettivo di raggiungere risultati concreti per la città.

Tra le attività portate avanti durante il suo incarico, Frattarolo ha ricordato l’avvio dello Slow Park, il bando per taxi e noleggio con conducente, gli interventi dedicati alle borgate rurali, il progetto di riqualificazione del mercato di via Rosati e le iniziative legate alla regolamentazione degli impianti pubblicitari.

Nel suo intervento non è mancato un riferimento agli aspetti politici della vicenda. Frattarolo ha ribadito la propria appartenenza al campo progressista e il sostegno al progetto del cosiddetto “campo largo”, evidenziando la necessità di mantenere coesa la coalizione di centrosinistra.

Il messaggio si conclude con un ringraziamento rivolto alla città e a tutte le persone che hanno condiviso con lui l’esperienza amministrativa. Lo riporta antennasud.