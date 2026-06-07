Guerra e pace: gli studenti del potenziamento artistico della scuola secondaria "Perotto" di Manfredonia raccontano il nostro tempo attraverso l’arte.

Un dialogo tra passato e presente, tra spiritualità e consumismo, tra conflitto e speranza. È questo il filo conduttore della mostra collettiva “Guerra e Pace”, realizzata dagli studenti del Corso di Potenziamento Artistico della Scuola Secondaria “Perotto”, un percorso creativo e formativo che invita il pubblico a riflettere sulle grandi contraddizioni della società contemporanea attraverso il linguaggio universale dell’arte.

In un periodo storico segnato da guerre, tensioni internazionali e profonde trasformazioni sociali, i giovani artisti hanno scelto di confrontarsi con uno dei temi più complessi e attuali del nostro tempo: il rapporto tra guerra e pace. Ne è nato un articolato lavoro di ricerca che mette in dialogo la tradizione artistica del passato con le espressioni visive della contemporaneità.

Le opere esposte prendono forma dall’incontro tra l’antica iconografia bizantina e il linguaggio della Pop Art. Le figure sacre, le aureole dorate e i simboli della spiritualità vengono reinterpretati attraverso immagini che richiamano l’attualità e le sue contraddizioni, dando voce alle vittime innocenti dei conflitti e alle fragilità di una società dominata dai consumi, dalla comunicazione di massa e dalla continua esposizione mediatica.

Attraverso questa originale contaminazione stilistica, gli studenti propongono una riflessione sul valore della persona umana in un contesto spesso condizionato dall’apparenza e dal consumo. La guerra è rappresentata non soltanto come conflitto armato, ma anche come perdita di valori, disuguaglianza, indifferenza e solitudine. La pace emerge invece come possibilità concreta di dialogo, comprensione e riscoperta dell’autenticità delle relazioni umane.

L’accostamento tra il rigore simbolico dell’arte bizantina e i colori vivaci, le icone mediatiche e i riferimenti alla cultura pop genera opere di forte impatto visivo, capaci di coinvolgere il pubblico e stimolare una riflessione critica sui temi del presente.

La mostra rappresenta il risultato di un significativo percorso educativo che ha consentito agli studenti della Scuola Secondaria “Perotto” di approfondire la storia dell’arte, sviluppare competenze creative e interpretare con sensibilità le problematiche del mondo contemporaneo, confermando il ruolo dell’arte quale strumento privilegiato di riflessione, dialogo e crescita culturale.

“Guerra e Pace” non è soltanto un’esposizione artistica, ma la testimonianza di una generazione che osserva il mondo con attenzione, ne coglie le fragilità e sceglie di esprimere attraverso l’arte un messaggio di consapevolezza, responsabilità e speranza.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’inaugurazione e a visitare la mostra, occasione preziosa per conoscere il talento e la sensibilità delle nuove generazioni.