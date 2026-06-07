Edizione n° 6090

BALLON D'ESSAI

MONUMENTO MANFREDONIA // La proposta dell’arch. Romano: «sollevare» Re Manfredi
7 Giugno 2026 - ore  10:47

CALEMBOUR

ANNA AKSAMIT // Milano, modella polacca aggredita in centro: “Cerco il ragazzo che mi ha salvato”
7 Giugno 2026 - ore  13:29

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Libia: Dina Alberizia sente la famiglia, attesa per una nuova udienza a Bengasi

DINA ALBERIZIA Libia: Dina Alberizia sente la famiglia, attesa per una nuova udienza a Bengasi

Nuovi aggiornamenti arrivano dalla Libia sulle condizioni di Dina Alberizia, la 67enne originaria della provincia di Foggia

A destra Leonarda (Dina) Alberizia

A destra Leonarda (Dina) Alberizia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

BENGASI, 7 GIU – Nuovi aggiornamenti arrivano dalla Libia sulle condizioni di Dina Alberizia, la 67enne originaria della provincia di Foggia e residente da anni in Piemonte, trattenuta a Bengasi insieme al docente universitario e attivista pugliese Domenico Centrone.

A riferire le ultime notizie è il fratello Giuseppe Alberizia, che nei giorni scorsi è riuscito a parlare telefonicamente con la sorella per alcuni minuti. La telefonata, avvenuta il 4 giugno, rappresenta uno dei rari contatti avuti dalla famiglia dall’inizio della vicenda.

Secondo quanto riferito dai familiari, alla donna sarebbe stato consentito effettuare la chiamata dopo aver interrotto lo sciopero della fame intrapreso durante il periodo di detenzione. Nel corso del colloquio, Dina Alberizia avrebbe rassicurato i parenti sulle proprie condizioni di salute, dichiarando di stare “relativamente bene”.

Alberizia e Centrone si trovano a Bengasi dal 24 maggio insieme agli altri partecipanti della Global Sumud Convoy, iniziativa umanitaria collegata alla Global Sumud Flotilla, organizzata con l’obiettivo di raggiungere la Striscia di Gaza.

Sul fronte giudiziario, cresce l’attesa per i prossimi sviluppi. Secondo quanto riferito dal fratello della 67enne, una nuova udienza davanti all’autorità giudiziaria libica potrebbe svolgersi martedì 9 giugno. Nell’ultima comparizione, avvenuta il 2 giugno, il giudice aveva disposto la prosecuzione del trattenimento.

“La famiglia continua a sperare in una soluzione positiva della vicenda e nel rientro a casa dei volontari coinvolti nella missione umanitaria”, ha dichiarato  Giuseppe Alberizia. Lo riporta AntennaSud.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO