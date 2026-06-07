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FLAVIO FAVIA Manfredonia, il 16enne Flavio Favìa ai Campionati Speciali Pokémon di Torino: tra i migliori talenti europei

Concorrente ai Pokémon Special Championships 2026, Special turin 2026 tgc, una delle più importanti competizioni europee del circuito ufficiale Play! Pokémon

Manfredonia, il 16enne Flavio Favìa ai Campionati Speciali Pokémon di Torino: tra i migliori talenti europei

Manfredonia, il 16enne Flavio Favìa ai Campionati Speciali Pokémon di Torino: tra i migliori talenti europei

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
7 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

TORINO/MANFREDONIA – A soli 16 anni, il manfredoniano Flavio Favia sta partecipando ai Pokémon Special Championships 2026, Special turin 2026 tgc, una delle più importanti competizioni europee del circuito ufficiale Play! Pokémon, in corso il 6 e 7 giugno all’Oval Lingotto Fiere di Torino.

Flavio è il più giovane del gruppo di appassionati e giocatori immortalato nelle immagini scattate durante l’evento, che ha richiamato centinaia di concorrenti provenienti da tutta Europa. I Campionati Speciali rappresentano infatti uno dei principali appuntamenti del calendario competitivo internazionale, assegnando preziosi Championship Points validi per le classifiche ufficiali e per il percorso verso i Campionati Mondiali Pokémon.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, il giovane talento di Manfredonia occupa attualmente il 39° posto nella classifica europea dei giocatori professionisti Pokémon, un risultato che lo colloca tra i migliori interpreti continentali di una disciplina esportiva sempre più diffusa e seguita dai giovani.

L’appuntamento torinese ospita competizioni dedicate al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, ai videogiochi Pokémon e a Pokémon GO, confermandosi come uno degli eventi più prestigiosi dell’intero circuito europeo.

Per la città di Manfredonia, la presenza di Flavio Favia rappresenta motivo di orgoglio: a 16 anni il giovane gamer sipontino si confronta con alcuni dei migliori giocatori del continente, portando il nome del territorio pugliese in una manifestazione internazionale che richiama migliaia di appassionati.

Dietro questo risultato non c’è soltanto un torneo o una classifica, ma soprattutto un percorso di crescita personale. Grazie all’ambiente creato da Il Covo del Nerd di Manfredonia e al supporto costante del proprietario Michele Ognissanti, tanti ragazzi hanno la possibilità di vivere il gioco Pokémon in modo sano e costruttivo. “Questo hobby insegna impegno, concentrazione, rispetto delle regole, socializzazione e capacità di confrontarsi con gli altri. Attraverso tornei, allenamenti e momenti condivisi, i ragazzi imparano a gestire vittorie e sconfitte, costruendo amicizie e acquisendo sicurezza in sé stessi”. “Risultati come questo dimostrano che il gioco competitivo, se vissuti nel giusto ambiente, possono trasformarsi in un’esperienza estremamente positiva e formativa per i giovani”, scrive Michele Ognissanti in un post.

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