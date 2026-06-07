ROMA – Cambia volto la Maturità 2026. La riforma voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara introduce novità destinate a incidere profondamente sull’esame conclusivo delle scuole superiori, a partire dalla struttura del colloquio orale fino al ruolo della condotta nel percorso valutativo dello studente. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare l’esame finale in una verifica più aderente alla crescita personale, alla responsabilità e alla maturazione complessiva dei candidati.

Tra le modifiche più significative c’è il ritorno della denominazione tradizionale di “Esame di Maturità”, che sostituisce quella di Esame di Stato. Un cambiamento simbolico ma non soltanto formale, che accompagna una revisione complessiva dell’impianto dell’esame.

Orale centrale e stop alle proteste silenziose

La novità destinata a far discutere riguarda il colloquio orale. Dopo i casi registrati negli anni scorsi, quando alcuni studenti avevano scelto di presentarsi davanti alla commissione senza rispondere alle domande, confidando nel punteggio già accumulato tra crediti e prove scritte, il nuovo regolamento introduce una linea più rigida.

Chi si rifiuterà deliberatamente di sostenere il colloquio, mantenendo il silenzio senza una motivazione riconducibile a condizioni emotive o psicologiche particolari, non potrà conseguire il diploma. In altre parole, la cosiddetta “scena muta” non sarà più compatibile con il superamento dell’esame.

La misura nasce dalla volontà di riaffermare il valore dell’orale come parte essenziale del percorso di valutazione. Secondo il nuovo impianto, tutte le prove devono essere effettivamente sostenute affinché l’esame possa considerarsi valido.

Solo quattro materie all’orale

Cambia anche la struttura del colloquio. Non sarà più richiesto allo studente di prepararsi sull’intero programma dell’ultimo anno, ma l’esame orale si concentrerà su quattro discipline individuate dal Ministero.

Tra queste figurano sempre Italiano e la materia oggetto della seconda prova scritta, alle quali si aggiungono altre due discipline caratterizzanti del percorso di studi. La scelta punta a favorire un approfondimento più mirato degli argomenti e a rendere il colloquio meno dispersivo rispetto al passato.

L’intenzione è quella di privilegiare la capacità di ragionamento, di argomentazione e di collegamento tra conoscenze acquisite, piuttosto che una semplice verifica nozionistica.

La riforma interviene anche sulla composizione delle commissioni d’esame. I membri passano da sette a cinque: due commissari interni, due esterni e un presidente esterno. Una scelta che punta a semplificare l’organizzazione e a rendere più snella la gestione delle prove.

Un altro elemento centrale della nuova Maturità riguarda il comportamento dello studente. Il percorso scolastico e la condotta assumono un peso maggiore nella valutazione complessiva, in linea con la filosofia della riforma che punta a valorizzare responsabilità, rispetto delle regole e partecipazione attiva alla vita scolastica.

Il messaggio del Ministero è chiaro: il diploma non dovrà certificare soltanto le competenze disciplinari, ma anche il grado di maturazione personale raggiunto durante il percorso di studi. Una visione che, nelle intenzioni del Governo, vuole riportare l’esame finale alla sua funzione originaria: attestare non solo ciò che uno studente sa, ma anche la sua capacità di affrontare con consapevolezza il passaggio verso l’università, il lavoro e la vita adulta.

Le prove scritte prenderanno il via il 18 giugno 2026 con il tema di Italiano, mentre il giorno successivo sarà dedicato alla seconda prova d’indirizzo. Successivamente toccherà ai colloqui orali, che quest’anno avranno un ruolo più determinante che mai nell’esito finale dell’esame.