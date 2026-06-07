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ANNA AKSAMIT Milano, modella polacca aggredita in centro: “Cerco il ragazzo che mi ha salvato”

Una modella polacca di 30 anni, Anna Aksamit, racconta di essere stata vittima di una violenta aggressione avvenuta venerdì pomeriggio in zona Porta Romana, a Milano

Milano, modella polacca aggredita in centro: “Cerco il ragazzo che mi ha salvato”

Milano, modella polacca aggredita in centro: “Cerco il ragazzo che mi ha salvato” - tgcom24

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Giugno 2026
Cronaca // L'inchiesta //

MILANO – Una modella polacca di 30 anni, Anna Aksamit, racconta di essere stata vittima di una violenta aggressione avvenuta venerdì pomeriggio in zona Porta Romana, a Milano. La donna sostiene di essere stata inseguita, molestata e colpita da un gruppo di giovani mentre si stava recando a fare la spesa.

Secondo il suo racconto, l’episodio sarebbe avvenuto poco dopo le 14. Dopo aver notato un gruppo composto da sei-otto ragazzi che stavano consumando alcolici in strada, la donna avrebbe deciso di cambiare percorso per evitarli. Una scelta che, tuttavia, non sarebbe bastata.

“Mi avevano già individuata”, ha dichiarato al Corriere della Sera. Gli aggressori l’avrebbero raggiunta, circondata e molestata, colpendola ripetutamente all’addome e al volto. La donna riferisce di aver tentato di opporsi senza riuscire a liberarsi.

A interrompere l’aggressione sarebbe stato un giovane passante che, attirato dalle urla, è intervenuto affrontando il gruppo e costringendolo alla fuga. “Se oggi sono qui è grazie a lui. Ha rischiato molto intervenendo da solo. Vorrei poterlo ringraziare”, ha raccontato la trentenne.

La vittima, ancora sotto shock, ha spiegato di non ricordare con precisione i volti dei presunti aggressori. Ricorda soltanto che erano giovani, di corporatura esile e che alcuni avevano bottiglie di birra in mano.

“Ho trascorso la notte a piangere. Ho avuto molta paura e porto ancora i segni delle botte”, ha aggiunto.

Al momento dell’intervista la donna non aveva ancora formalizzato una denuncia, ma aveva manifestato l’intenzione di rivolgersi alle autorità nelle ore successive. Eventuali accertamenti e indagini delle forze dell’ordine potranno contribuire a chiarire la dinamica dei fatti e a individuare i responsabili.

Nel frattempo Anna Aksamit ha lanciato un appello per rintracciare il giovane che l’ha soccorsa, definendolo “un eroe” per il coraggio dimostrato durante l’aggressione. Lo riporta tgcom24.com.

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