Con l’arrivo dell’estate si accendono le luci della movida, delle serate in compagnia, degli aperitivi sul lungomare, delle feste che accompagnano le lunghe giornate di sole. È il periodo dell’anno in cui i giovani cercano svago, libertà e leggerezza. Ma proprio dietro l’apparente spensieratezza di una notte di divertimento può nascondersi un pericolo spesso sottovalutato: l’abuso di alcol.

Da questa riflessione nasce “L’Ubriachezza”, una delle poesie contenute nel libro “Esplosione di un’anima” di Giuseppina Stoppiello, manfredoniana da anni residente con la famiglia ad Ancona, opera che affronta temi profondamente umani e sociali attraverso versi semplici, diretti e capaci di parlare al cuore.

La poesia è stata scritta dopo un episodio che ha profondamente colpito l’autrice. Due amici dei suoi figli, di ritorno da una discoteca ad Ancona nelle prime ore del mattino, furono coinvolti in un grave incidente stradale. Erano circa le cinque. Si salvarono per miracolo, ma rimasero in coma. Un fatto che ha lasciato un segno indelebile e che ha spinto la poetessa a trasformare il dolore e la paura in un messaggio di sensibilizzazione.

Da sottolineare che i ragazzi non erano assolutamente ubriachi ma investiti, vittima di un ragazzo risultato positivo all’alcol test.

Nei versi de “L’Ubriachezza” si descrive il percorso che spesso accompagna l’eccesso alcolico: si parte da un aperitivo, da un brindisi, da quella che sembra una serata qualunque, fino ad arrivare alla perdita del controllo, della lucidità e della dignità.

“Prima le risate, dopo i pianti

della movida questo è il malcostume

che riduce l’intelletto in bitume…”

Parole forti che raccontano una realtà purtroppo frequente. L’alcol viene presentato come un inganno: promette euforia e spensieratezza, ma può trasformarsi in causa di incidenti, violenze, sofferenze e lutti.

L’autrice non si limita a descrivere il fenomeno, ma lancia un vero e proprio monito, soprattutto alle nuove generazioni. Il calice che si alza per festeggiare può diventare lo stesso che conduce al rimorso e alla vergogna, quando la ricerca dello sballo supera il confine della responsabilità.

L’ultima parte della poesia assume toni ancora più drammatici:

“Tanti sono gli ubriachi stolti e molesti

che provocano massacri e dissesti

quella che era una bravata

è solo l’inizio di una tragedia annunciata.”

Versi che richiamano le cronache di ogni estate, quando le strade si trasformano troppo spesso in luoghi di dolore a causa della guida in stato di ebbrezza.

“Esplosione di un’anima”, recentemente presentato al pubblico, è un libro che nasce dall’esperienza vissuta e osservata dall’autrice. Ogni poesia affronta aspetti diversi dell’esistenza, dalle fragilità umane ai valori della famiglia, dalla sofferenza alla speranza, con l’obiettivo di suscitare riflessione e consapevolezza.

Con “L’Ubriachezza”, Giuseppina Stoppiello consegna ai lettori un messaggio particolarmente attuale in vista dell’estate: divertirsi è bello, ma la libertà non può prescindere dalla responsabilità. Perché una notte di festa deve restare un ricordo felice e non trasformarsi in una tragedia che segna per sempre la vita di intere famiglie.