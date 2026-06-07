SAN SEVERO – A distanza di settimane dalla caduta dell’amministrazione guidata dall’ex sindaca Lidya Colangelo, l’ex consigliere comunale Armando Dell’Oglio interviene pubblicamente per ricostruire la propria versione dei fatti e contestare le motivazioni che hanno portato alla sfiducia dell’esecutivo.

In una lunga nota, Dell’Oglio esordisce con un ringraziamento alla ex sindaca, definendola una persona dotata di «umiltà, umanità e correttezza», per poi entrare nel merito della crisi politica che ha determinato il commissariamento del Comune.

Secondo l’ex consigliere, restano numerosi interrogativi sulle dinamiche che hanno portato alcuni esponenti della maggioranza ad abbandonare il sostegno all’amministrazione proprio durante una seduta consiliare particolarmente delicata, nella quale era prevista la discussione di una proposta urbanistica.

Dell’Oglio richiama l’attenzione sulla tempistica della rottura politica, ricordando come pochi mesi prima i consiglieri avessero rinnovato il proprio sostegno al sindaco attraverso un patto di fiducia. L’ex amministratore sostiene inoltre che le richieste di approfondimento relative a una delle pratiche urbanistiche all’ordine del giorno fossero motivate dalla necessità di ulteriori verifiche tecniche e amministrative.

Nella sua ricostruzione vengono citati anche alcuni consiglieri che successivamente hanno scelto di passare all’opposizione. Dell’Oglio si interroga inoltre sul ruolo avuto dalla diffusione della notizia relativa all’ipotizzata apertura di un punto vendita McDonald’s nell’area dell’ex Fiat, circostanza che, a suo dire, avrebbe contribuito ad alimentare il dibattito pubblico e la pressione sulla votazione.

Particolare attenzione viene riservata anche alla posizione dell’allora presidente del Consiglio comunale, alla quale Dell’Oglio attribuisce un ruolo determinante negli equilibri numerici dell’aula durante le fasi che hanno preceduto la fine dell’esperienza amministrativa.

«Questa è la verità», conclude l’ex consigliere, sostenendo che il tentativo di introdurre cambiamenti all’interno della macchina amministrativa avrebbe incontrato forti resistenze.

Le dichiarazioni riaprono il confronto politico in città e riportano al centro del dibattito pubblico le vicende che hanno segnato la conclusione anticipata dell’amministrazione Colangelo. Al momento non risultano repliche ufficiali da parte degli esponenti politici chiamati in causa nella nota diffusa dall’ex consigliere. Lo riporta La Gazzetta di San Severo.