Edizione n° 6090

BALLON D'ESSAI

MONUMENTO MANFREDONIA // La proposta dell’arch. Romano: «sollevare» Re Manfredi
7 Giugno 2026 - ore  10:47

CALEMBOUR

ANNA AKSAMIT // Milano, modella polacca aggredita in centro: “Cerco il ragazzo che mi ha salvato”
7 Giugno 2026 - ore  13:29

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // San Severo, Dell’Oglio rompe il silenzio sulla sfiducia a Colangelo: “Molte domande ancora senza risposta”

DELL'OGLIO COLANGELO San Severo, Dell’Oglio rompe il silenzio sulla sfiducia a Colangelo: “Molte domande ancora senza risposta”

Particolare attenzione viene riservata anche alla posizione dell'allora presidente del Consiglio comunale

San Severo, bufera sulla maggioranza per il caso McDonald’s. Colangelo: "Non cedo ai ricatti"

Lidya Colangelo - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Giugno 2026
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – A distanza di settimane dalla caduta dell’amministrazione guidata dall’ex sindaca Lidya Colangelo, l’ex consigliere comunale Armando Dell’Oglio interviene pubblicamente per ricostruire la propria versione dei fatti e contestare le motivazioni che hanno portato alla sfiducia dell’esecutivo.

In una lunga nota, Dell’Oglio esordisce con un ringraziamento alla ex sindaca, definendola una persona dotata di «umiltà, umanità e correttezza», per poi entrare nel merito della crisi politica che ha determinato il commissariamento del Comune.

Secondo l’ex consigliere, restano numerosi interrogativi sulle dinamiche che hanno portato alcuni esponenti della maggioranza ad abbandonare il sostegno all’amministrazione proprio durante una seduta consiliare particolarmente delicata, nella quale era prevista la discussione di una proposta urbanistica.

Dell’Oglio richiama l’attenzione sulla tempistica della rottura politica, ricordando come pochi mesi prima i consiglieri avessero rinnovato il proprio sostegno al sindaco attraverso un patto di fiducia. L’ex amministratore sostiene inoltre che le richieste di approfondimento relative a una delle pratiche urbanistiche all’ordine del giorno fossero motivate dalla necessità di ulteriori verifiche tecniche e amministrative.

Nella sua ricostruzione vengono citati anche alcuni consiglieri che successivamente hanno scelto di passare all’opposizione. Dell’Oglio si interroga inoltre sul ruolo avuto dalla diffusione della notizia relativa all’ipotizzata apertura di un punto vendita McDonald’s nell’area dell’ex Fiat, circostanza che, a suo dire, avrebbe contribuito ad alimentare il dibattito pubblico e la pressione sulla votazione.

Particolare attenzione viene riservata anche alla posizione dell’allora presidente del Consiglio comunale, alla quale Dell’Oglio attribuisce un ruolo determinante negli equilibri numerici dell’aula durante le fasi che hanno preceduto la fine dell’esperienza amministrativa.

«Questa è la verità», conclude l’ex consigliere, sostenendo che il tentativo di introdurre cambiamenti all’interno della macchina amministrativa avrebbe incontrato forti resistenze.

Le dichiarazioni riaprono il confronto politico in città e riportano al centro del dibattito pubblico le vicende che hanno segnato la conclusione anticipata dell’amministrazione Colangelo. Al momento non risultano repliche ufficiali da parte degli esponenti politici chiamati in causa nella nota diffusa dall’ex consigliere. Lo riporta La Gazzetta di San Severo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO