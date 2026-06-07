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Home // Prima pagina // Scomparso dopo il crollo del ponte sul Trigno, la moglie di Racanati incontra la prefetta: “Mino non venga dimenticato”

TRIGNO RACANATI Scomparso dopo il crollo del ponte sul Trigno, la moglie di Racanati incontra la prefetta: “Mino non venga dimenticato”

"Non vogliamo sentirci soli, vogliamo che le istituzioni siano dalla nostra parte e non vogliamo che Mino venga dimenticato"

Crollo del ponte sul Trigno, ricerche intensificate per il 53enne disperso

Crollo del ponte sul Trigno, ricerche intensificate per il 53enne disperso - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Giugno 2026
Prima pagina //

BISCEGLIE – «Non vogliamo sentirci soli, vogliamo che le istituzioni siano dalla nostra parte e non vogliamo che Mino venga dimenticato». È il messaggio lanciato da Vanessa De Marco, moglie di Mino Racanati, l’uomo originario di Bisceglie di cui non si hanno più notizie dal 2 aprile scorso, giorno del crollo del viadotto sul fiume Trigno, in Molise.

Per fare il punto sulle attività di ricerca, la donna ha incontrato la prefetta di Campobasso, Michela Lattarulo, insieme al sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. L’obiettivo dell’incontro era ottenere aggiornamenti sulle operazioni condotte finora, che non hanno ancora portato al ritrovamento dell’uomo.

«È stato un momento di confronto importante e positivo – ha dichiarato De Marco –. Abbiamo ricevuto informazioni su quanto fatto finora e rassicurazioni sulla prosecuzione delle ricerche».

Vicinanza alla famiglia è stata espressa anche dal primo cittadino di Bisceglie. «Ho avviato fin dall’inizio un canale di contatto con le istituzioni e con le forze dell’ordine, seguendo ogni fase di questa dolorosa vicenda – ha affermato Angarano –. Bisceglie non dimentica Mino e continuerà a stare accanto alla sua famiglia».

La scomparsa di Racanati resta legata al crollo del ponte sul Trigno, avvenuto all’inizio di aprile, e le ricerche proseguono nel tentativo di chiarire la sorte dell’uomo e dare risposte ai suoi familiari.

Fonte: ANSA.

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