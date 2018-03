Bari, spacciatori del ‘San Paolo’ e ‘Madonnella’ in manette

Di:

Bari – SONO stati due gli spacciatori finiti in carcere nel capoluogo barese, grazie ad un intervento dei Carabinieri della Compagnia di Bari Centro. Si tratta del 22enne incensurato, residente nel quartiere “San Paolo” e del 25enne, del “Madonnella”, già noto alle Forze dell’ordine, entrambi accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del Nucleo Operativo, durante uno specifico servizio svolto lunedì sera in via Valdocco, nel quartiere Libertà, si sono insospettiti nel notare il comportamento tenuto dal 22enne, a tal punto da indurli a procedere ad un controllo. La perquisizione, infatti, ha permesso agli operanti di rinvenire nelle sue mani un involucro contenente 12 dosi di cocaina, pari a circa 6 grammi, mentre una banconota da 50 euro è stata trovata nelle tasche. A casa, invece, gli operanti hanno rinvenuto un bilancino elettronico di precisione e del materiale utile al confezionamento delle dosi, tra cui un taglierino e una busta in cellophane ritagliata. Inevitabile, a questo punto, è stato il suo arresto ed il successivo trasferimento in carcere.Ieri sera, invece, gli stessi militari hanno tenuto sott’occhio i comportamenti assunti dal 25enne, volto a loro già noto, sospettato di detenere sostanze stupefacenti e i risultati positivi non sono mancati. Il giovane, infatti, è uscito dalla sua abitazione e si è diretto verso un’autovettura parcheggiata poco distante. Dopo aver dialogato brevemente con uno dei due occupanti, lo Iavarone gli ha ceduto qualcosa e si è allontanato repentinamente, facendo rientro presso la propria abitazione. Fermato subito dopo, il 25enne è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish del peso di 10 grammi. La perquisizione effettuata presso la sua abitazione, invece, ha permesso di rinvenire diverse dosi della stessa sostanza, pari a circa 38 grammi, trovati sul tavolo della cucina unitamente ad un phon ancora caldo, un bilancino di precisione ed un taglierino sporco di hashish. Tratto inevitabilmente in arresto, lo Iavarone è stato poi rinchiuso in carcere. L’acquirente, invece, trovato in possesso di una dose di hashish da 5 grammi, è stato segnalato alla Prefettura quale consumatore di stupefacenti.