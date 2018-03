Di:

Zelig, Colorado, il tour dei comici di “Risollevante” a Rodi ultima modifica: da

Rodi Garganico – FARA’ tappa a Rodi Garganico il tour di ‘Risollevante’, la manifestazione che raggruppa i più noti e famosi cabarettisti delle trasmissioni televisive ‘Zelig’ e ‘Colorado’. La serata, promossa da ‘Promodaunia’, avrà luogo sabato 9 luglio a partire dalle 21:30 al porto di Rodi e sarà condotta da Cristina Chiabotto, Mauro Pulpito e Serena Garitta. Il tour di ‘Risollevante’ sarà seguito dall’emittente ‘Comedy Central’, sui canali Sky 121 e 122, che trasmetteranno l’intera serata il 20 luglio, con diverse repliche programmate per tutto l’anno. Inoltre ‘Promodaunia’, con la collaborazione dell’associazione culturale ‘Sirio’ organizzatrice del tour, sarà presente con il ‘Village Risollevante’, uno spazio promozionale che viene montato nelle piazze dove si tiene lo spettacolo di cabaret, all’interno del quale rientrano tutta una serie di promozioni turistiche, culturali, enogastronomiche e produttive.“Ospitare la prima tappa di questo importante evento – afferma il presidente di Promodaunia Billa Consiglio – è per noi motivo di soddisfazione soprattutto per il ritorno di immagine che otterrà il nostro territorio. Inoltre è da salutare positivamente un’iniziativa che, con tanti protagonisti amati dal pubblico e la certezza di una importante visibilità televisiva, conferma le politiche di promozione e di valorizzazione in ambito culturale e turistico sempre perseguite da Promodaunia”.La tappa di Rodi (ingresso libero) si svolgerà nell’area portuale. Saranno ben sei i comici che si alterneranno sul palco: Giovanni Cacioppo, comico di punta di Zelig e Colorado, il gruppo “La ricotta”, con il loro divertentissimo corso d’inglese, Fabrizio Casalino, il “Gigignho” di Colorado, il napoletano Nando Varriale (Tribbù), Pietro Sparacino e Nando Timoteo, altri due artisti venuti alla ribalta grazie a Colorado. Sul palco anche la “Risollevante band”, composta da otto elementi: Rossella Racanelli (Voce), Pasquale Angelini (Batteria), Alfredo Sette (Tromba e Cori), Egidio Marchitelli (Chitarra), Mike Rubini (Sax Alto), Fabrizio Scarafile (Sax Tenore), Sergio Langella (Piano, Tastiere e Cori), Andrea Acquaviva (Contrabbasso).Acclamato comico, si definisce un “arringatore di folle”, trascina il pubblico fino a farlo scoppiare nelle risate. Dà vita a siparietti dove emerge l’uomo Di Carlo con i privati vizi e le pubbliche virtù. Sul palco, Alessandro, è un trascinatore che dà voce all’insoddisfazione del popolo, che prende in giro i potenti, che beffeggia i prepotenti con la rabbia tipica dei romani, con l’intelligenza ed il sarcasmo dei meridionali, con la forza di chi questi soprusi li combatte a rischio anche di rimetterci; tra una risata e l’altra, e sono tante, ci costringe anche a dire, è vero non ci avevo pensato, e così facendo ridà dignità al ruolo del comico vero, mai macchietta ma voce dei deboli.Un po’ show-man, un po’ musicista, un po’ comico,comincia la sua carriera con il gruppo comico dei “Cavalli Marci”. Attraverso canzoni, musiche e situazioni surreali punta il dito sulle nostre manie, le abitudini e le ossessioni del “consorzio umano” così che in scena prendono vita personaggi più o meno umani. Tra gli artisti di punta di Zelig, si è imposto al grande pubblico con il suo “bignami” della canzone italiana. Ha partecipato anche a “Quelli che il calcio”, “Tribbù” (Rai 2), “Mai dire martedì” e a “Buldozer”.giovanissimo, può tranquillamente collocarsi tra le migliori giovani promesse del cabaret italiano. La sua qualità maggiore sono proprio i testi, originali e pungenti al punto giusto. Gli argomenti trattati da Vasumi sono diversi ma con un unico punto di partenza: la TV. Ha partecipato a diverse edizioni di “Zelig off” e a “Palco, doppiopalco e contropalcotto”, in onda su Comedy Central (2010). Pintus non si definisce un comico bensì uno “stronzo” che fa ridere quando ne ha voglia. Il suo spettacolo piace sia agli uomini perché parla di sport sia alle donne perché parla di sesso e di seduzione dal punto di vista femminile. Si è imposto al pubblico televisivo del cabaret partecipando a “Colorado” e a “Quelli che il calcio”.diventa presto famoso con la partecipazione al programma di una tv locale napoletana: Tele Garibaldi, che lo fa conoscere agli autori del Pippo Chennedy Show. La sua interpretazione di Silvia (una ragazza napoletana ricca e viziata) a fianco di Serena Dandini, gli dà subito un grande successo nazionale. Continua gli studi, si laurea in legge e partecipa a Quelli che il Calcio, Bulldozer, Buona la Prima. In coppia con Michele Caputo lo abbiamo visto a: Ottavo Nano, Zelig Off, Zelig Circus e Zelig Arcimboldi. Nel 2010 torna da solo a Zelig Off con quattro divertentissimi monologhi di satira sociale. Fuori Casa è il suo nuovo spettacolo teatrale.classe 1969, giunge da Valenza, piccola cittadina posta sulla riva piemontese del Po ed equidistante da Milano, Genova e Torino, a metà tra le piatte risaie della Lomellina e le colline del Monferrato. Sarà questa posizione geograficamente “di mezzo” per la quale si sviluppano personalità multiformi che sono nati i diversi personaggi che Ceva porta in scena: Padre Chionide con il suo assurdo Vangelo; l’anziano Alfredo Sigela, che si muove con fatica in un mondo non fatto per i vecchi, l’improbabile Pierini: il mimo non vedente, fino ad entrare nel surreale universo di Fernando Degliabba e le cronache di Mugarone. Tra le sue partecipazioni televisive si segnalano “Colorado”, “Central station”, “Tribbù”.La fusione delle caratteristiche fisiche e artistiche di Mimmo Manfredi, concentrato di comicità, Lello Ferrante, dotato di una mimica straordinaria, Francesco De Fraia con i suoi ottimi tempi comici, garantiscono il successo di questo trio che lavora insieme da quindici anni con notevole successo. I loro testi, di cui sono anche autori, spaziano dal surreale all’attualità: tematiche che fanno da tappeto alla loro spontaneità e al loro spiccato senso dell’improvvisazione. Tra le partecipazioni televisive si segnalano “Colorado”, “Super Ciro” e Tribbù”.Genovese,nel 1994 viene scelto dal Premio Tenco come migliore artista esordiente fra le nuove leve della canzone d’autore. Nel 1999 scopre la propria “vena comica”, aiutato dalla collaborazione con i Cavalli Marci. Nasce così Giginho, ospite frequente dei loro spettacoli. Ha partecipato alla prima edizione della trasmissione televisiva di Raidue “Bulldozer”. Fa parte del cast fisso di tutte le edizioni di “Colorado” e di “Mai dire….”.inizia a farsi conoscere nel 1994, quando vince il concorso “Zanzara d’oro” a Bologna e realizza in teatro il monologo comico “Acqua e selz”. Da allora, prende parte a numerosi programmi televisivi: “Maurizio Costanzo Show”, “Tivù comprà”, “Solletico”, “Scatafascio”, “Zelig”, “Torno Sabato”, “Mai dire lunedì”, “Mai dire Martedì”, “Che tempo che fa” e “Colorado Cafè”. Per il cinema recita con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo in Così è la vita e La leggenda di Al, John e Jack; partecipa anche ai film Lucignolo con e di Massimo Ceccherini, Al momento giusto con Giorgio Panariello (2000) e Tutti all’attacco (2005) con Massimo Ceccherini e Dado. Ha lavorato alla sit-com Taglia e Cuci in coppia con Mago Forest per il canale satellitare Fox della piattaforma pay-tv Sky.“La Ricotta”, insieme cabarettistico formato da Peppe Centola, Antonio Centola e Mario Lerace, nasce a Potenza nel 1987. Velocità, ritmo, perfetta fusione dei suoi elementi sono sicuramente il dato caratterizzante che permette a “La Ricotta” di arrivare a risultati di un assoluto e coinvolgente divertimento. È il trio comico più scoppiettante apparso sulle scene italiane negli ultimi anni. Instancabili inventori di gag esilaranti, talentuosi produttori di battute irresistibili, i tre comici hanno assimilato con naturalezza le tecniche teatrali dei giganti della comicità italiana, investendole nella rivisitazione umoristica della società globalizzata del terzo millennio.artista poliedrico con un repertorio vastissimo di personaggi e una vena creativa eccezionale: intelligente, versatile, dotato di una capacità trasformistica da vero show man, l’artista sa proporsi anche come presentatore ed anchor man d’eccezione. In contesti privati la sua intelligente versatilità si traduce in grande disponibilità nei confronti del contesto, in attente personalizzazioni degli spettacoli, nella creazione di eventi di altissimo livello comico e di accattivante sinergia con la platea. Un evento con Leonardo Manera, sia esso uno spettacolo di repertorio o un intervento personalizzato, è un momento di comunicazione estremamente curato nei dettagli, e un momento di spettacolo unico e originale. Nasce come cabarettista alla Corte dei Miracoli di Milano. Nel 2003 vince il premio del pubblico al Festival Nazionale del Cabaret e, nel 2004, il Premio Massimo Troisi. Entra a far parte del cast di “Colorado Cafè” nella quarta edizione. Ultimamente ha pubblicato il libro dal titolo “Mogli e buoi…meglio i buoi!”. Porta in scena uno spettacolo in cui parla del quotidiano e delle persone, in una carrellata di sketch e battute divertentissime. Raggiunge l’apice quando si trasforma in direttore d’orchestra e dirige il pubblico in una specie di gara all’applauso.Comicità garbata ma di effetto quella di(Zelig, Colorado), cabarettista che attinge tra le mura domestiche o nell’ambiente di lavoro gli spunti per i suoi spettacoli. La comicità è quella naturale, viscerale e spontanea, a volte esilarante dell’uomo sfortunato o quella attenta e studiata dell’utente televisivo. Ironia sottile la sua, che punta il dito contro una società indifferente.Dopo vari corsi di teatro,frequenta la scuola di Philippe Blancher e di Yves Lebreton. Lavora in alcuni spettacoli sotto la guida di G. Cobelli e K. Zanussi. Nel 1987 vince il Premio Scenario con lo spettacolo Manteniamo la calma. Con lo spettacolo Vuoti d’aria vince il concorso per nuovi comici Riso in Italy, mentre nel 1994 produce Un pulcino di nome Attila, che lo porta nei teatri di tutta la penisola. Nell’ottobre del ’96 parte la tournée di E’ inutile… non scendo. Nel 2000/01 firma la regia dei nuovi spettacoli di Natalino Balasso e Gabriele Cirilli, è autore e “comico rivelazione” della trasmissione Zelig e partecipa a Tenerentola. Attualmente lavora alla commedia comica sui temi dell’amore Abbracciati da sola che c’ho d’andar via, insieme a Leonardo Manera e Diego Parassole, per la regia di Giancarlo Bozzo.39 anni, attore comico brillante….uso il palco per fare terapia, perché costa meno dello psicologo e in più mi pagano. Sogni nel cassetto? Niente sogni, solo maglioni di cachemire”. Introdotto dai provini per improbabili casting televisivi, vero tormentone di Zelig, nello spettacolo Paolo vi spiegherà anche l’arte attraverso gli occhi di Jacques Bastard, critico francese fuori dalle righe. Con i suoi monologhi, Paolo Labati vi renderà partecipe delle sue paure che dopo lo spettacolo saranno le vostre., annusa il pubblico, cerca di conoscerlo e poi comincia il suo show nel quale crea “l’effetto specchio” in cui la gente si rivede e con la risata esorcizza tic, manie e disavventure della società moderna. Improvvisa molto e se c’è una notizia di cronaca rilevante sentita da un TG anche un minuto prima dello spettacolo, questa, diventa sicuramente un motivo dominante del suo recital. Lo stile è diretto e il clima è quello di una grande festa perché, dice lui: Se non è così, mi viene la malinconia…! Reduce dal successo di “Zelig” e dello spettacolo “Sempreinzieme”.Siracusano,tratta tematiche che colpiscono per la freschezza e l’attualità dei temi. La giovane carriera di questo artista è ricca di partecipazioni a trasmissioni televisive, sia a carattere regionale che nazionale. Tra queste possiamo citare il “Seven show” nel 2007, le tre edizioni di “pimpiripi’” in onda negli anni 2008 e 2009 su T9 e su tutto il circuito regionale laziale e la sua partecipazione a due edizioni “Colorado” (Italia 1) a partire da quella del 2008. Il teatro è la vera arma di Pietro Saracino, sia dal punto di vista attoriale sia da quello autorale. Ha vinto la XIII edizione del Festival del Cabaret “Città di Martina Franca”(in arte Pucci) è nato a Milano. Pucci è un cabarettista, monologhista nonché presentatore ed animatore delle notti milanesi, attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche. Ha debuttato come protagonista assoluto all’interno del laboratorio Progetto Derby, contenitore comico del Teatro Derby curato da Teo. Pucci è un comico provocatore e irriverente. Evita la satira politica preferendo quella di costume.… è quanto di più eccentrico si possa inventare… quando le arti si fondono in una esplosione di fantasia, lo spettacolo diventa “il sol ci ha dato alla testa”…. 5 straordinari musicisti un po’ suonati che incantano, creano, illudono, emozionano, demistificano, provocano…giocano… il reale si fa surreale… l’impossibile diventa possibile, il possibile improbabile… Una formazione, eclettica, frizzante, folle, bizzarra, gustosa e scatenata che diverte e si diverte grazie al vivido sapore ironico delle sue interpretazioni musicali più che originali, in uno spettacolo che “usa” la musica per viaggiare anche al di là di essa. Sono stati, recentemente, protagonisti su “La 7”, nel programma “Barbareschi sciok”.vive nella capitale ma non smentisce le sue evidenti origini pugliesi. Prima di approdare al cabaret ha lavorato in teatro con le compagnie Bona la prima, Checco Durante e Alfiero Alfieri. “Abbondante donnona dall’irrefrenabile spontaneità”, con il suo show sta calcando i più prestigiosi palcoscenici italiani. Nel suo spettacolo si parla di donne., una valigia, un microfono, un mago. Clown stranulato, illusionista illuso e ingenuo, ventriloquo, dopo la lunga esperienza nel duo Lucchettino, intraprende la via dell’attore solista con uno spettacolo dove miscela sapientemente giocoleria, equilibrismo, magia, pickpocket e una comicità semplice e raffinata, colta e popolare, adatta a qualsiasi tipo di pubblico e di situazione dando vita a gag dissennate e sigarette fuori controllo invadono il suo palcoscenico e la sua vita, carte truccate gli mischiano i trucchi e confondono le parole, mentre pistole nervose danno la caccia a innocenti e importuni fazzoletti.Di seguito una breve biografia dei conduttori – Conduttrice fresca e solare,si impone al pubblico nel 2004, vincendo la quarta edizione del “Grande Fratello”. Divenuta un volto noto, partecipa a svariate puntate del programma di Italia 1 “Lucignolo”. Nel 2005 diventa una delle inviate del programma televisivo di Raiuno “La vita in diretta”. Ha condotto il pogramma comico “Tribbù” (Raidue) e la trasmissione radiofonica “Aspettando Serena” (Radio 2). Condurrà il tour “Risollevante” per il quarto anno di fila.tarantino, volto familiare ai telespettatori soprattutto pugliesi. Protagonista con Toti e Tata di tante fortunate produzioni televisive (“Zeroazero” su Raitre, da lui condotta, “Melensa”, Love Store” ecc. ecc. su Telenorba, “Tante belle cose” su Antenna Sud, insieme ad Antonio Stornaiolo-Tata… nonché narratore delle gesta calcistiche di tutte le squadre pugliesi in centinaia di domeniche pomeriggio…). Pulpito è il presentatore di centinaia di prestigiose manifestazioni, soprattutto al sud. Nel 2009, con Serena Garitta, ha condotto la tappa torinese de “Il Grande Fratello City”, il tour del famoso reality Endemol.Eletta Miss Italia nel 2004,, nel novembre dello stesso anno interpreta il ruolo della fatina nel corso dello Zecchino D’Oro. Da subito è protagonista di una serie di spot con il calciatore Alessandro Del Piero e di molte altre campagne pubblicitarie. Nel 2005 cura i collegamenti con le giurie al Festival di Sanremo. Tra il 2005 e il 2006 partecipa a “Ballando con le Stelle”. Tra le sue conduzioni si segnalano “Le iene” (2006), “Scherzi a parte” (2007), “Controcampo” (2008- 2009), “Ciak si canta” (2010) e “Miss Italia nel mondo” (2010).Redazione Stato