Pesca, Fermo e Cig deroga, A.Gatta (Cisl): a rischio 200 famiglie

Manfredonia – PROTESTE della FAI Cisl di Manfredonia, del segretario, dopo le disposizioni governative per il fermo temporaneo obbligatorio per l'attività di pesca a strascico e volante . "Oltre alle Istituzioni locali e sociali di Manfredonia – dice in una nota Gatta – anche la FAI-CISL ha assunto in concomitanza con altre strutture sindacali una forte presa di posizione critica, non solo sul periodo di fermo pesca ma anche sui relativi indennizzi economici per gli armatori, in quanto non si conoscevano ancora i tempi relativi all'attivazione della CIGS in deroga per i lavoratori".Per queste ragioni il sindacato ed in particolare la FAI CISL ha assunto una posizione critica in sede di Commissione Consultiva Centrale della Pesca ed Acquacoltura svoltasi lo scorso19 giugno 2012.Facendo seguito alle prese di posizioni assunte dal Sindacato della Pesca e delle Istituzioni è stato, per discutere le questioni relative agli Ammortizzatori Sociali in Deroga per il Settore Pesca per l'anno 2012 e "per far riconsiderare il periodo del fermo biologico, il quale, penalizza fortemente la piccola pesca ma mette in difficoltà circa 200 imbarcazioni coinvolte ed altrettante famiglie di pescatori che collocato nel momento particolare economico sociale che vive l'area di Manfredonia e l'intera provincia di Foggia, questo sarebbe un ulteriore colpo che metterebbe a rischio un settore che ha dato e potrà ancora dare tanto all'economia della Capitanata", termina Gatta.