Anime danzanti al teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia

Ci sono emozioni che arrivano dritte al cuore , lo fanno vibrare ed emozionare. Questo accade perché a donarle è l’arte, l’arte sotto tutte le sue sfaccettature.

L’ arte che si fa poesia, musica, l’arte che si fa danza attraverso immagini e movimenti che diventano un tutt’ uno con la scena .

Questo è ciò che accade quando si ha nel cuore la passione per una disciplina come la danza e al contempo la generosità nel volerla condividere.

È quanto avvenuto all’Expression of dance 2018 a cura della Scuola d’arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella nelle serate del 30 giugno e 1 luglio presso il teatro Lucio Dalla di Manfredonia con la messa in scena de “ La passione di Cristo” la più grande storia raccontata attraverso la danza.

Il teatro gremito di gente pronto ad assistere ad un capolavoro nato dalla rielaborazione del film di Mel Gibson a cura di una delle più grandi artiste della Capitanata: Rita Vaccarella.

Impossibile assistere ad un suo spettacolo senza restare sbalorditi ed entusiasmati.

I colori, le luci, le musiche, le coreografie, pensate, studiate ed insegnate a regola d’arte da chi dell’arte ha fatto la sua quotidianità.

Si apre il sipario e la prima scena rappresenta l’ultima cena: i dodici apostoli intorno ad un tavolo ed al centro Gesù interpretato dall’emozionante Giuseppe Catalfamo.

Tutto rievoca alla perfezione gli ultimi momenti vissuti da Gesù donando quel phatos che permette a chi assiste allo spettacolo di vivere quegli attimi quasi toccandoli con mano entrando nel vivo della vicenda,come se anch’esso ne facesse parte.

Brividi ed emozioni si alternano mentre i secondi si susseguono e due ore volano togliendoti letteralmente il fiato.

Interpretazioni suggestive che raccontano gli ultimi giorni della vita di Gesù rievocandone paure, affetti, dolori e delusioni.

Il tradimento subìto da chi gli aveva giurato amore eterno, la paura di morire che lo fa Vero Uomo, la speranza di poter essere risparmiato se solo fosse stata la Volontà del Padre.

La tentazione ed il male che attanagliano chi è tanto fragile quanto impavido: il genere umano tutto che Gesù fattosi uomo ha voluto rappresentare per dimostrarci quanto la nostra fragilità può al contrario renderci forti durante le vicissitudini della vita.

La morte come catarsi che sconfigge il peccato e dona la più grande delle rivincite attraverso la resurrezione che dona una nuova vita.

Nulla è lasciato al caso, al contrario è stato studiato con certosina attenzione ad ogni particolare,dalla scelta degli abiti a quella dei ballerini che diventano attori provetti su un palco che rappresenta la loro più grande passione: la danza.

Il merito di tale passione, il cui significato cela tutto, è da attribuire alla loro insegnante che invita i suoi allievi a metterci sempre il cuore.

Arte e cuore: un connubio perfetto capace di far perseguire grandi traguardi se uniti alla grinta, alla costanza e alla determinazione.

Prerogative che appartengono a tutti gli allievi della My Dance dai più grandi ai più piccini, non da meno difatti, è stata l’emozione donataci durante altri due spettacoli di cui sono stati i protagonisti.

L’opera “ THE LION KING “ andata in scena nei giorni 29 e 30 giugno e 1 luglio, liberamente ispirata al capolavoro di Brodway campione di incassi con 6,2 miliardi di dollari, ha letteralmente incantato il pubblico per la qualità dello spettacolo, per la sua coordinazione, per l’alternanza di colori, luci e scenografie, un corpo di ballo strepitoso dove i più piccini hanno appena tre anni, tutti gli allievi sono stati fantastici nelle esibizioni rendendo la loro performance un vero e proprio spettacolo.

Il musical “ HAIR SPRAY “ andato in scena la mattina del 1 luglio in cui la brillante Chiara Rita Melchionda ha vestito i panni della protagonista, la teenager Tracy Turnblad, il cui sogno è quello di poter ballare al “The Corny Collins Show” un programma di danza televisiva locale ispirato al vero “ Buddy DeaneShow”.

Un’ennesima emozione allo stato puro donata al pubblico dagli allievi della My Dance: un quadretto anni sessanta che invita all’ inclusione e all’integrazionee dove lo stereotipo di un corpo magro come l’apoteosi della bellezza viene smorzato dal motto “ Grasso è bello”.

Ballerine in ghingheri stile anni sessanta incipriate con capelli perfetti e lacca alla mano hanno intrattenuto il pubblico con canti, balli e recitazione.

Questa è la My Dance di Rita Vaccarella una grande scuola che insegna quanto sia prezioso possedere una passione che si fa talento.

Parla di cordone ombelicale che la lega a tutti i suoi allievi Rita, quelli attuali e quelli che sono andati via ma non con il cuore che continua a battere forte mostrando riconoscenza.

“ Se siamo ciò che siamo il merito è della nostra maestra!” dicono quasi all’unisono quegli allievi dai cui occhi traspare un amore immenso nei confronti della propria insegnante, un amore riconoscente nei confronti di chi li ha resi ciò che sono: anime danzanti.

Al termine dello spettacolo Rita Vaccarella ha ringraziato doverosamente i propri colleghi Cinzia Giuliano ( danza classica) Antonio Papa ( contemporaneo) Mary Doll(Hip hop) e dulcis in fundo Ilaria Gravinese che oltre ad essere una sua allieva storica è la sua più grande collaboratrice.

La definisce il suo braccio destro “ Io sono la mente, Ilaria è il corpo”.

È felice ed orgogliosa dei suoi ragazzi: lo spettacolo è stato un successo.

“La passione di Cristo” ha suscitato emozione sin dal primo istante catturando totalmente l’attenzione del pubblico.

La si vede sul palco splendida e resa raggiante da un meraviglioso pancione che le fa da cornice perché si sa le mamme hanno quell’alone di sacralità che le rende divine ed in quel contesto il sacro ed il divino calzano a pennello.

Rita è ignara di tutto e non sa che ad attenderla ci sarà una bellissima sorpresa.

Viene inviata dal presentatore e da suo marito, Domenico Guerra, nonché instancabile sostenitore ad accomodarsi dal palco sulle poltrone in prima fila e così trasformarsi da mente ideatrice e regista dei suoi spettacoli in spettatrice è un attimo.

Sale la suspance e l’emozione si può toccare concretamente, gli occhi dapprima increduli si inumidiscono immediatamente e non è possibile trattenere le lacrime.

Inizia la proiezione di un video da parte di alcuni dei suoi allievi, gli storici, coloro che fanno parte della famiglia My Dance praticamente da sempre.

“ Vogliamo dedicarti questi pochi minuti che racchiudono questi anni vissuti insieme, I MIGLIORI DELLA NOSTRA VITA. Ogni parte della coreografia è una parte del nostro cuore, dei nostri ricordi, di tutto ciò che ci hai insegnato. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi e grazie di averci dato la possibilità di fare tante esperienze”

Al termine del video i ragazzi hanno danzano per loro insegnante, un dono ricevuto quello dell’arte di danzare che si dona a colei che ha reso possibile che un sogno diventasse realtà.

Torna sul palco Rita accolta dai suoi pezzi di cuore che l’attendono per stringerla nel più forte degli abbracci. Lei, la cui emozione arriva al cuore di tutti noi, si copre il volto con le mani, il cuore che palpita, le lacrime che scendono copiose, gli infiniti grazie pronunciati con un filo di voce perché in questi casi accade che l’emozione lasci senza parole.

Termina così questa serata spettacolare targata My Dance fra applausi scroscianti e standing ovation da parte di un pubblico che tornerà a casa più ricco con la grande consapevolezza nel cuore che la danza può cambiarti la vita, può renderla migliore ed insegna che se in ciò che fai ci metti il cuore arriverai in alto, toccherai il cielo e di quel cielo ne farai parte perché brillerai come la più bella fra le stelle.