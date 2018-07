Bonifica Capitanata, la Regione finanzia interventi sulla rete idrogeologica

La Regione finanzia interventi straordinari sulla rete idrografica. approntati in tempo record e trasmessi alla Regione Puglia i progetti esecutivi di n. 4 interventi finanziati dalla stessa Regione, il 21 giugno scorso, con le economie rinvenienti dall’impegno di spesa assunto con D.D.S. 149/2012 e con l’obbligo di completare i lavori entro il i di ripristino delle condizioni ordinarie di deflusso degli alvei della rete idrografica regionale colpita negli ultimi anni da frequenti eventi alluvionali in condizioni di Ripristino della sezione di deflusso dei Canali n. 8-7-7/1 della Sinistra Ofanto nei comuni di San Ferdinando di Puglia e Cerignola. Importo € 250.000,00; Espurgo affluente in sinistra del canale Laccio in agro di Foggia. Importo Espurgo Canale Donadone in agro di Foggia . Importo € 150.000,00; Espurgo in corrispondenza degli attraversamento del torrente Candelaro in agro di San Severo e Apricena. Importo € 210.000,00.

Inoltre la Regione Puglia, riferisce il Presidente Giuseppe De Filippo, ravvisata la necessità e ristino delle opere pubbliche di bonifica affidate in concessione ai Consorzi di Bonifica di Puglia, mediante la manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua, canali di bonifica e relative opere idrauliche – sulla base della ripartizione concordata in sede ha assegnato al Consorzio per la bonifica della Capitanata 28 Meuro a valere sul finanziamento di cui alla DGR 545 del 17.04.17 – POR PUGLIA 2014 sollecitudine saranno predisposti i progetti cantierabili e trasmessi alla Regione sostiene il Direttore Generale Francesco Santoro, che auspica di avviare prima possibile i lavori sulla rete idrografica pesantemente interessata negli ultimi tempi da fenomeni alluvionali.