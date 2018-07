Ex Manfredonia Vetro, Novelli “Quando l’unione è forza portante”

“Quando l’unione è forza portante”.

Questo è quanto dice il segretario della Lega di Manfredonia Antonio Novelli “Voglio ringraziare tutti quei lavoratori, che con il loro impegno e coraggio, senza mai mollare hanno tenuto duro con il loro presidio, calamitando in ogni istante l’attenzione dei media, è loro il merito per il risultato ottenuto”.