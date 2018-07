Foggia. Arrestato 26enne per evasione

Di:

Foggia. Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia hanno tratto in arresto Vincenzo Zuzzaro, classe 1992, per il reato di evasione. I Poliziotti giungevano presso l’abitazione di Zuzzaro in quanto la madre aveva segnalato alla sala operativa che il figlio si era allontanato dal domicilio ove era sottoposto alla detenzione domiciliare, per andare a trascorrere la notte presso l’abitazione del suocero.

Constatata l’assenza dell’arrestato, gli agenti andavano presso l’abitazione indicata dalla madre ove accertavano la presenza di Zuzzaro.

Questi spiegava agli agenti che si era allontanato dalla sua abitazione a causa di un diverbio con il padre. Dopo le formalità di rito, il giovane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria veniva riaccompagnato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.