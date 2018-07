Il Papa oggi a Bari con i Patriarchi

Di:

(ANSA) – BARI, 7 LUG – Papa Francesco sarà oggi a Bari per una preghiera con tutti i Patriarchi delle Chiese orientali per il Medio Oriente, regione attraversata da tanti conflitti.

Francesco arriverà alle 8,15 e sarà subito accolto dall’arcivescovo della città, mons. Francesco Cacucci, e dai rappresentanti delle istituzioni.

Due i momenti principali di questa giornata dedicata alla pace: l’incontro del Papa con i Patriarchi alla Basilica di San Nicola, santo venerato dai cristiani d’Occidente e d’Oriente, e la preghiera comune al Lungomare. Si tratta di un evento storico: tutte le chiese cristiane, non solo cattoliche, riunite alla ricerca di percorsi di pace. Papa Francesco lascerà Bari alle 16 per fare rientro in Vaticano.