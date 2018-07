Di:

Roma, 7 luglio 2018. Ragazzi e allenatore intrappolati in una grotta in Thailandia: in programma stasera, alle ore 21.30 sul Tgcom24, uno speciale sulla situazione che da settimane sta tenendo in ansia le sorti di famiglie e intere nazioni. Nel corso del programma previsto un intervento di Francesco Colletta, Delegato SpeleoSub Corpo Nazionale UST.

Il delegato nazionale interverrà in trasmissione in collegamento dagli studi di StatoQuotidiano.it di Manfredonia.

Ragazzi intrappolati in Thailandia, speciale TGCOM24: interviene Francesco Colletta ultima modifica: da

Redazione StatoQuotidiano.it