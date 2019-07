In ricordo di Matteo Piemontese “Genuino, sportivo e amante dell’armonia”

Dopo il successo dell’evento “Tutti in bici con Matteo” (8 luglio 2018), anche quest’anno,in occasione del 2º anniversario della sua scomparsa,la moglie e i cinque figli (senza citare i nomi) organizzano una manifestazione per ricordare Matteo Piemontese,funzionario dell’Agenzia delle Entrate, che ha dedicato la sua vita al lavoro,allo sport e alla famiglia, e ha perso la vita in un tragico incidente in bici il 9 luglio 2017.



L’evento, aperto a tutti coloro che lo conoscevano,si terrà domenica 14 luglio 2019 alle ore 8 .30 e prevede una passeggiata in bici con un percorso semplice di circa 40 Km, con partenza a Mattinata,in P.za don Luigi Sturzo,e arrivo presso l’area pic-nic Vergon del lupo.