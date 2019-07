STELLE DELLA DAUNIA: la squadra agonistica parte per il campus federale estivo

Di:

Si sono tenuti lo scorso 23 Giugno, a Rimini, le finali Nazionali Silver di Ginnastica Artistica Femminile della Federazione Ginnastica D’italia. Accompagnata dal tecnico FGI DAYANA TOTATO, l’alteta sipotina Valentina Facenna determinata, grintosa ed esplosiva conquista i giudici e sale sul 3^gradino del podio nazionale lasciando dietro di se ben 96 coetanee provenienti da tutta italia. Alla prima esperienza nel campionato individuale LB3 Valentina dopo essere stata incoronata Campionessa Regionale ha subito un infortunio che l’ha costretta ad un mese di stop dagli allenamenti. Al suo rientro, per lei e per il tecnico Dayana Totaro, l’obiettivo era ben chiaro: puntare al podio Nazionale. E cosi è stato!

“Un vero talento, ma questo nella ginnastica non basta; ci vuole sacrificio, tante ore in palestra, tanti protocolli di allenamento diversi per ogni obiettivo e per ciascuma ginnasta. Non è stato semplice, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Ci vuole carattere e una forte personalità e Valentina ha dimostrato di avere le carte giuste”commenta il tecnico, soddisfatta di come abbia condotto ina gara tanto importante.

Dal punto di vista agonistico per l’associazione sportiva STELLE DELLA DAUNIA è stato un anno di grandi vittorie: 3 medaglie d’oro, 2 medaglie d’argento e 2 di bronzo nei campionati individuali regionali; e inoltre sono Campioni regionali nel campionato di Serie D.

Ancora, una ginnasta, Sofia Totaro, convocata ai collegiali Gold dalla direttrice Tecnica regionale del settore agonistico femminile e una ginnasta Anna Manzella, convocata ai collegiali Silver, dopo aver superato il test di ammissione.

Assieme a Valentina Facenna hanno partecipato alle Finali Nazionali sempre nel campionato individuale LB/ LB3 anche

Corvino Giulia 17^ su 36 ginnaste

Manzella Anna 20^ su 118 ginnaste

Guerra Rebecca 8^ in qualifica su 110 ginnaste.

Prima di chiudere la stagione 2018/2019 alcune ginnaste della squadra agonistica sono partite per i collegiali estivi presso l’accademia Federale a Castellammare di Stabia dal 7 al 13 luglio. Guidate dal tecnico Angelo Radmilovic e seguite dall’intero staff federale altamente qualificato, un esperienza a cui ormai da 6 anni la direttrice tecnica Dayana Totaro non rinuncia per le sue ginnaste in quanto da l’opportunita non solo di allenarsi in strutture perfettamente attrezzate , cosa che dalle nostre parti abbiamo solitamente a Brindisi, ma è anche una settimana di studio che serve a migliorare le conoscenze tecniche, sia per le ginnaste e sia per il percorso formativo del tecnico ste