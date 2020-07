A Peschici rivolta dell’opposizione firmata Afferrante “Amministrazione ama i forestieri”

Peschici, 07 luglio 2020. “Le buone abitudini non si cambiano mai. La nostra amministrazione comunale, certa di venire incontro alle esigenze dei nostri giovani, ha pensato bene, anche quest’anno, di assumere personale ausiliario per il comando VV.UU., da fuori. Tale principio, peraltro, è assolutamente in linea con quanto fatto negli anni precedenti, escluso il 2018.

Evidentemente, per loro, chi studia ed è di Peschici non è in grado di dare indicazioni agli ospiti, non è in grado di compilare un verbale ecc. Eppure i nostri giovani dovrebbero avere la possibilità di dare indicazioni con più facilità, forse conoscono meglio Peschici rispetto a chi viene da fuori e ci vuole un po per ambientarsi. A me pare il solito, mai superato modo di non creare “scontento” tra coloro che avevano in animo di fare richiesta e, magari, avevano anche avuto rassicurazioni in tal senso. Loro devono fare ricorso …… a graduatorie esterne di altri comuni. E’ meglio non far lavorare nessuno, così non si scontenta nessuno. Ed io pensavo che si scontentavano tutti! Ma questi non appartengono a coloro che dicono prima quelli del territorio, ma quale territorio! Insomma, le buone abitudini della nostra amministrazione non le cambia neanche la emergenza sanitaria.

bene così!”

Domenico Afferrante