Ancora vandalismo ai danni delle giostrine del Parco del Papa

Non si fermano gli atti di vandalismo ai danni delle giostrine del Parco del Papa. Dopo i numerosi e passati interventi di sistemazione e riqualificazione da parte dell’amministrazione, continuano a verificarsi manifestazioni di inciviltà e deturpazione sul territorio di San Giovanni Rotondo .

“È necessario rendere più vivibile e accogliente la nostra città: ciascuno di noi deve impegnarsi in questo. Abbiamo tanti esempi di cittadini virtuosi che si prodigano per il perseguimento del bene comune ed è vergognoso vedere che ancora si verificano atti vandalici che mirano a privare i bambini dei giochi presenti nel Parco del Papa. Tristi episodi che questa città non merita”, ha sottolineato il sindaco Michele Crisetti.