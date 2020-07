Apricena, Bianca Matera “Incentivi del Comune per adozione cani”

Apricena, 07 luglio 2020. Nel Consiglio Comunale del 29/07/2020, su proposta dell’assessore Matera Bianca, è stato approvato il regolamento comunale inerente le adozioni dei cani di proprietà del Comune di Apricena ricoverati, sia presso il canile sanitario che presso il rifugio. “Si tratta di un’iniziativa, rivolta ai residenti e anche ai non residenti nel Comune di Apricena, atta ad incentivare le adozioni dei nostri amici a 4 zampe, nella speranza che possano lasciare i canili per vivere una vita migliore accuditi e coccolati da una famiglia che si prenda cura di loro” dichiara l’assessore Matera. Tale regolamento prevede, ai sensi del art. 9 comma 6 della l.r. 2/2020, l’erogazione di un contributo economico una tantum pari a 200,00€, per i cani di età inferiore a 2 anni, e a 300,00€, per i cani di età superiore ai 2 anni, da destinare alla cura dell’animale che verrà stanziato a rimborso mediante due assegni semestrali.

Assessore Ai Servizi Alla Città ing. Matera Bianca – #VivaApricena #VivaICaniDiApricena