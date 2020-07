Bagnante rischia di annegare: salvato dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia

, 07 luglio 2020. Nella mattinata odierna, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Manfredonia ha ricevuto una segnalazione relativa ad un bagnante in mare in difficoltà nello specchio acqueo antistante la località Varcaro, agro del Comune di(FG). Il mare, particolarmente mosso al momento della segnalazione, rendeva difficoltoso anche l’intervento del servizio di salvamento predisposto dallo stabilimento balneare ivi presente. Immediata l’attivazione della catena di soccorso, coordinata dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia, che ha visto il rapido intervento in mare della M/V CP717 e del battello pneumatico GC085 di Manfredonia nonché di una pattuglia terrestre.

Il bagnante veniva individuato e recuperato dal pattino di salvataggio ma, a causa della forte corrente, lo stesso non riusciva a rientrare in autonomia a riva. Successivamente, il pattino, non senza difficoltà, raggiungeva la riva. Dopo essersi assicurati che il bagnante non richiedeva assistenza sanitaria, i due mezzi della Guardia Costiera rientravano in sede.