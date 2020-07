Bari rappresentata al tavolo interparlamentare dalla dott.ssa D’Attolico

Bari, 07 luglio 2020.

in videoconferenza si è svolto il primo tavolo interparlamentare tra alcuni rappresentanti del Parlamento e altri delle associazioni di categoria, tra i quali la barese Luciana D’attolico, Vice Presidente della Help Condominio, per giungere a una proposta di legge che preveda la riforma organica della materia condominiale. Questa è stata certamente un’imperdibile opportunità per la categoria degli amministratori di condominio, in quanto rappresenta un tassello fondamentale per il miglioramento dell’attuale quadro normativo.

“In accordo con i parlamentari presenti – spiega la dott.ssa D’attolico – nelle prossime settimane terremo un nuovo incontro in videoconferenza con le varie associazioni. Poi, al termine dell’estate, dobbiamo sottoporre le nostre proposte in modo da incominciare a lavorare attivamente. Quello che terremo presente in questo lavoro è il rilancio dell’Italia dal punto di vista del miglioramento strutturale dei condomini”.

Aspetti come “Ecobonus” e “sisma bonus” sono stati centrali in questa riunione che rientra in una manovra di rilancio dell’economia, migliorando i fabbricati, soprattutto alla luce della legge sulla bellezza, istituita dalla Regione Puglia che prevede l’abbattimento o il recupero dei “detrattori di bellezza, cioè edifici abusivi, ecomostri e vuoti urbani e la realizzazione di nuovi spazi urbani ed edifici performanti senza consumo di suolo. La riunione di lunedì è stata possibile grazie all’impegno del Centro Studi di Privacy and Legal Advice che è riuscito a riunire esperti nel settore della materia condominiale e le varie forze politiche presenti nel parlamento e all’attività interna della camera svolta dall’Onorevole Roberto Cataldi.

“Sono stata molto orgogliosa di partecipare a questo momento di confronto tanto importante e di rappresentare, con le mie competenze e insieme al dott. Fusco, altro cittadino barese presente alla video conferenza, la mia città, Bari”.

Vice Presidente nazionale della Help Condominio, la dott.ssa Luciana D’attolico è un’imprenditrice edile 53 enne barese, con una consolidata esperienza anche nel campo condominiale. Le sue competenze durante la tavola rotonda sono state a disposizione dell’intero settore per rimodulare la normativa prevista nel D.M. 140/14, per consentire una maggiore professionalità e riconoscimento della figura di amministratore di condominio e per ottenere la cancellazione della legge 220/2012.