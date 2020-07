Chiusura gallerie Mattinata, ANAS ci ripensa. Gatta “Bene”

, 07 luglio 2020. “Sono soddisfatto per aver contributo a far “riflettere” l’Anas, che haun momento di resipiscenza e ha fatto dietrofront sulla chiusura delle tre gallerie che da Mattinata conducono a Vieste: la società ha fatto sapere di proseguire i lavori di efficientamento energetico solo fino a domani 8 luglio, per poi riaprire al traffico e riprenderli dopo l’estate.

Una decisione saggia, un opportuno ripensamento che dà sollievo a tutti i nostri operatori del turismo e della ricettività che avrebbero patito non pochi danni: chiudere le gallerie nel periodo estivo significava disincentivare gli arrivi nel nostro territorio, inferendo un ulteriore colpo all’indotto già provato dalle conseguenze economiche del Covid. Sono soddisfatto e continuerò a vigilare a tutela degli interessi e dei bisogni della popolazione di Capitanata”.

Lo dice in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.