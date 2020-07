“Emiliano gioisce per essere penultimo, evidentemente pensava di arrivare ultimo”

“Emiliano gioisce per essere al penultimo posto nella. Contento lui… peccato che i cittadini siano tutt’altro che contenti. Segno che la Puglia dei sogni in cui tutti sono contenti, che racconta su giornali e tv è solo un grande bluff. Il 60% dei pugliesi lo ha bocciato e visti i risultati di questa legislatura non si fa fatica a capire il perchè: la scelta è vasta,che hanno fatto sì che il primo problema dei pugliesi sia il lavoro, fino ad arrivare al piano di riordino che ha solo tagliato posti letto e chiuso ospedali, mascherando le chiusure con finte riconversioni.. Per non parlare della gestione dell’emergenza Covid, con i protocolli per le RSA arrivati fuori tempo massimo, dipartimenti di prevenzione delle ASL sotto organico e medici prima lasciati senza dispositivi di protezione per poi essere accusati di non essere in trincea. Alla luce di tutto questo capiamo perché Emiliano sia contento del penultimo posto: evidentemente pensava di essere ultimo”.

Nota del gruppo consiliare del M5S Puglia