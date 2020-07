Cerignola, 07 luglio 2020. “Invece di scrivere sui social, dopo che il fatto è accaduto, che si sapeva che c’era una situazione di disagio in quella famiglia, come ho letto in alcuni commenti degli ultimi giorni, bisognerebbe impegnarsi a parlare prima, quando si è ancora in tempo. Le segnalazioni possono essere anche anonime”. Commenta così Francesca Cafarella, coordinatrice del CAV, Centro Antiviolenza Titina Cioffi ambito territoriale di Cerignola, le voci, le riflessioni circolate nella rete internet, e non solo, a seguito del femminicidio dei giorni scorsi ai danni della 41enne Nunzia Compierchio. Il Centro presta servizio di assistenza alle vittime di violenza dei comuni di Cerignola, Orta Nova, Carapelle, Ordona, Stornara, Stornarella, Carapelle.

Gli uffici di competenza però sono fisicamente presenti solo a Cerignola. Operativi martedì, mercoledì, giovedì. Con disponibilità assicurata h24 attraverso un numero di cellulare attivo, ossia il 3428471648; una pagina Facebook che si chiama Centro Antiviolenza Titina Cioffi ambito Cerignola; una mail, ossia cav.titinacioffi@libero.it”.

Nei Cinque Reali Siti, però, il Cav direttamente non arriva.

“Noi abbiamo comunque istituito uno sportello itinerante” la precisazione della coordinatrice del servizio “La nostra psicologa e la nostra assistente sociale si sono cioè spostate, per esempio, in un comune dove delle signore avevano bisogno. Siamo andati, inoltre, direttamente sul posto di lavoro di alcune donne perché il rispettivo compagno chiamava lì per controllarle e, quindi, loro non potevano allontanarsene. Siamo aperti a qualunque soluzione”. Secondo Francesca Cafarella, tante ancora sono le donne che segnalano episodi di violenza. E, sottolinea, “Si tenga presente che i casi che noi seguiamo sono pochi rispetto al sommerso”. A parte le dichiarazioni delle donne che spontaneamente segnalano la loro situazione, a parte l’opera di sensibilizzazione riguardo al servizio fornito e disponibile, gli operatori del CAV, tuttavia, se non interpellati attraverso segnalazioni, non possono entrare nelle case delle persone. “Bisognerebbe, dunque, far capire alla gente che sa di certe situazioni di violenza e non parla, per esempio la vicina di casa, i parenti, gli amici, che è necessario segnalare”.

Al momento, il CAV si impegna attraverso iniziative di sensibilizzazione nelle scuole. Attraverso gli studi medici, le farmacie. Attraverso il servizio di assistenza sociale professionale dei comuni e le forze dell’ordine “che ci contattatano appena ricevono delle denunce”. Già compiute, dal CAV ambito Cerignola, molte messe in protezione di donne, presso strutture protette appunto, che vivevano situazioni nelle quali il rischio di subire delle violenze era alto. Ma la violenza sulle donne rimane, continua. “È soprattutto una questione culturale” commenta ancora la Cafarella “Bisogna scardinare pregiudizi e stereotipi per fare un buon lavoro. Per questo puntiamo sulle generazioni giovani andando nelle scuole. E, per quello che riguarda la popolazione adulta, sensibilizziamo cercando di far capire che bisogna segnalare e non nascondere”. Ma la chiusura nella mentalità collettiva rimane ancora. Purtroppo. E fare opera di prevenzione rispetto al problema della violenza non risulta facile. “Abbiamo realizzato tante iniziative, per esempio marce di sensibilizzazione” racconta ancora la Cafarella “siamo in contatto con i vari assistenti sociali nei comuni. Il lavoro di prevenzione consiste in questo”.

Il problema è che la popolazione non partecipa alle iniziative. “Questa è la nostra difficoltà. Abbiamo organizzato una mostra, per esempio, denominata Come eri vestita, in cui venivano presentati i vestiti che indossavano alcune donne al momento dello stupro. Questo per abbattere lo stereotipo secondo cui una donna viene stuprata quando è vestita in maniera provocante. E non è così”. Questa mostra aveva fatto il giro del mondo e “noi siamo riusciti a portarla anche a Cerignola per tre giorni. Ma abbiamo dovuto registrare una bassa partecipazione, nonostante avessimo invitato scuole, rappresentanti vari”.

Il problema, però, è anche un altro. “Molte donne ancora non sanno cosa sia un CAV e nemmeno come poterci arrivare quando si è vittime di violenza. Per di più, quando una donna si rivolge al CAV in qualche modo viene già marchiata”,come spiega Laura Spinelli, medico e referente dell’Associazione di Volontariato di Foggia, Vìola Dauna, che realizza iniziative a sostegno delle vittime di violenza. “L’ideale” la sua proposta “sarebbe istituire degli sportelli comunali fissi, magari nascosti, ai quali si possa accedere in maniera riservata. C’era un progetto in cantiere a tal proposito quando ero amministratrice, ma non è stato ancora possibile portarlo a compimento”.