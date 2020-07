Festa a Bari per consegna diplomi di laurea agli studenti

Bari, 07 luglio 2020. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato questa sera alla cerimonia di consegna dei diplomi di laurea agli studenti che hanno conseguito il titolo di studio online durante il periodo di lockdown, organizzata dall’Università degli studi di Bari nel Palazzo Ateneo. “Ci tenevo ad essere presente alla cerimonia di consegna dei diplomi di laurea degli studenti universitari che hanno conseguito il titolo online durante il lock down – ha detto Emiliano – L’ho fatto per poterli guardare in faccia, per ringraziarli per ciò che hanno fatto, per i loro sacrifici ed anche per ciò che potranno fare dopo la laurea.

In questi anni la Regione Puglia ha potuto assumere moltissimi ragazzi laureati nelle università pugliesi. Il volto di una persona quando trova il suo lavoro è difficile da descrivere. Non è vero che tenere tutti sulla corda, nell’incertezza e nell’instabilità aumenta la produttività. È una sciocchezza. Quando una persona finisce di studiare e trova un lavoro e lo trova soddisfacente per la costruzione del proprio futuro, innesca tutta una serie di processi positivi, sociali, produttivi, individuali e in definitiva contribuisce alla felicità generale, perché il lavoro non è lo scopo della vita, ma è un mezzo attraverso il quale tutti i nostri sogni si possono realizzare meglio e con maggiore dignità e libertà. In conclusione ho detto ai neo laureati: nel ripartire stasera, dopo aver celebrato con felicità le vostre lauree, saremo pronti a ricominciare e a pensare ai tanti problemi che abbiamo ancora da risolvere, ma con voi al nostro fianco sarà tutto più facile. Auguri!”.