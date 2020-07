Fuga 3 manfredoniani col furgone rubato sull’autostrada, condannato 43enne

Larino – Manfredonia, 07 luglio 2020. Assolto dal reato di rapina, condannato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, e danneggiamento: così al termine dell’udienza svoltasi lo scorso 25 giugno 2020 presso il Tribunale di Larino, a carico di A.R., nato a San Giovanni Rotondo classe 1977 (residente a Manfredonia), per fatti avvenuti nell’aprile del 2016. “Il capo b) dell’imputazione è stato unito ai capi c), d) sotto il vincolo della continuazione”, con condanna, a carico dell’uomo, alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione. Il processo celebrato innanzi il Giudice dott.ssa Tiziana Di Nino. Il citato 43enne è stato difeso dall’avvocato Michelangelo Basta del foro di Foggia.

Tra l’altro, come da atto relativo al rinvio a giudizio, a carico dell’uomo, si fa riferimento a fatti avvenuti il 14 aprile 2016, a Petacciato e Larino. Il 43enne residente a Manfredonia “dopo aver sottratto al legittimo proprietario (..) gasolio per un importo pari a euro 75.61 euro, per assicurarsi il possesso della cosa sottratta e per procurarsi l’impunità adoperava minaccia e violenza nei confronti” di 3 “poliziotti assistenti Capo, che lo avevano intercettato immediatamente dopo detta sottrazione”.

Per i fatti, gli agenti della Polizia Stradale di Vasto Sud eseguirono un arresto e due denunce (ma a giudizio è andato il solo 43enne di Manfredonia). Come riportato in un articolo de Il Centro: “Verso le ore 23 del 14 aprile 2016, la pattuglia in servizio sull’A14″ aveva “intercettato, nei pressi del casello di Vasto Sud-San Salvo, un autocarro Peugeot Partner segnalato per un furto. Il conducente, infatti, aveva fatto il pieno di carburante nell’area di servizio Sangro Ovest, a Torino di Sangro, e si era allontanato senza pagare. Gli agenti hanno agganciato il mezzo diretto a sud. Il guidatore per tutta risposta ha accelerato iniziando a zigzagare. A quel punto è cominciato un lungo inseguimento. All’altezza di Petacciato la Polstrada, grazie alla targa, ha scoperto che il furgone era stato rubato diverse ore prima in provincia di Lodi. Gli occupanti in fuga, dopo aver sfondato la barriera di uscita al casello di Termoli, hanno cercato di seminare la polizia imboccando contromano alcuni svincoli nella zona industriale della città molisana“.

“La pattuglia non si è fermata ed ha continuato l’inseguimento anche quando il mezzo, sempre contromano, ha imboccato gli svincoli della Bifernina, dirigendosi verso Campobasso. La polizia per evitare incidenti ha deciso di affiancare i fuggiaschi. Raggiunto il furgone, il conducente ha urtato contro la portiera dell’auto della polizia. Poco dopo, però, i ladri si sono arresi. Scoraggiati dal pressing degli agenti, hanno abbandonato il mezzo nelle campagne alle porte di Larino e sono fuggiti a piedi. L’assistente capo Vincenzo Capriati e i colleghi Michele Gallucci e Michele Di Foglio li hanno inseguiti a piedi e fermati“.

Tutte e 3 le persone fermate, due uomini e una donna, sono residenti a Manfredonia.