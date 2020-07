Foggia, 07 luglio 2020. In merito al taglio delle erbacce al campo San Paolo – che con un video girato dal M5s era stato riportato all’attenzione della città- il consigliere comunaleha inviato una nota: “Questa mattina mi sono recato al campo sapendo che stavano tagliando l’erba e ho incontrato il consigliere Fatigato. L’ho messo a conoscenza che da marzo avevo già programmato il taglio delle erbacce insieme all’assessore, poi lockdown ha fermato tutti. Finito questo periodo, ho nuovamente sollecitato l’assessore De Martino via pec (l’utima mail di sollecito risale al 1 luglio, ndr) perché ormai le erbacce erano troppo alte e a rischio incendio. Non è grazie al M5s se noi oggi abbiamo tagliato l’erba, è un lavoro ordinario, di normale routine che era già in programma, la città sa che sono molto attento soprattutto alle zone periferiche”.

Riguardo al video: “Ringrazio i colleghi del M5s che, attraverso un video e i social, hanno potuto perorare la causa da me portata avanti, ma non è che siamo intervenuti grazie ad un video ma per dovere istituzionale e amministrativo. Un lavoro ordinario, ripeto, che non va nemmeno tanto conclamato. Fatigato sapeva che a marzo avevo sollecitato De martino”.