Il foggiano Nazario ha raggiunto Trieste: oltre 8000 km a piedi

È partito il 19 maggio di un anno fa dalla Puglia e, dopo aver compiuto oltre 8000 chilometri a piedi, arriverà a Trieste la prossima settimana.(Foggia) è l’ideatore del progetto “”, un lunghissimo cammino ancora in corso e che in tutti questi mesi lo ha visto, zaino in spalla, percorrere il periplo del nostro Paese. Nazario non è partito per ritrovare sé stesso, né per ragioni filosofiche. Il disegno che ha sempre avuto in mente, a discapito di motivazioni che una parte della stampa ha collegato ad una lotta morale contro la criminalità organizzata, cosa poi smentita dal giovane pugliese,. “Ho voluto mettermi in cammino – racconta Nazario – per riuscire a mettermi alla prova e per provare a raccontare un’Italia diversa da quella che spesso viene raccontata”.

Fonte: triesteprima