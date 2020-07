Gargano, 07 luglio 2020. Una giornata triste, quella di ieri, per il mare del Gargano: sono state rinvenute le carcasse di un delfino sulla spiaggia di San Menaio e di una tartaruga marina sul litorale di Isola Varano.

Il delfino trovato sulla spiaggia di San Menaio, un esemplare adulto di grosse proporzioni, è tra i più grandi finora esaminati sui litorali garganici a detta del medico veterinario ASL Dott. Alberto Abbenante. Il cetaceo è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione, pertanto si presume che la morte sia avvenuta diversi giorni fa. Secondo il parere di Abbenante, l’esemplare sarebbe morto a causa dell’impatto con un’elica di grandi dimensioni, com’è stato riscontrato attraverso il lungo taglio visibile sul suo dorso.

VIDEO > LUNEDI’ POMERIGGIO 06 LUGLIO 2020

Sempre nella stessa giornata, a circa 15 km di distanza dallo spiaggiamento del delfino, lungo la spiaggia di Isola Varano in territorio di Ischitella, il mare ha restituito anche la carcassa di una tartaruga marina della specie Caretta caretta. Il carapace di questa particolare specie, simbolo della salvaguardia della biodiversità mediterranea, aveva circa 20 anni date le dimensioni, morto circa una settimana fa per cause ancora da accertare.

“È la prima volta che vedo un fenomeno del genere – commenta il Dott. Abbenante – sono delle situazioni che si stanno verificando spesso. Dall’inizio dell’anno sono state trovate circa una quarantina di tartarughe spiaggiate sulle nostre coste. È un problema su cui sarà necessario approfondire con la nostra attività”. È dell’altro ieri, infatti, la notizia di un altro spiaggiamento a Rodi Garganico: a essere trovato morto un bel esemplare di tartaruga femmina, di circa 40 anni. “Non buttiamo plastica in mare – conclude Abbenante con un forte appello – perché la tartaruga è ghiotta di meduse e spesso le confonde con le buste di plastica”.

