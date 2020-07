La chiesa di S. Tommaso è chiusa da decenni, la lenta agonia del centro storico

Foggia, 07 luglio 2020. Il crollo del solaio della palazzina adiacente alla chiesa di S. Tommaso, ha riaperto anche la questione di un centro di culto chiuso da più di un decennio e ha fatto scattare la protesta dei residenti, delle associazioni che lavorano nel e per il centro storico della città, nonché del consigliere comunale Francesco De Vito. Il Pd, dopo il crollo di sabato notte, ha diffuso sui social un post “Il degrado di via Arpi, dovrebbe essere il cuore della città e invece è abbandonata al degrado”., residente della zona, ha dichiarato che a breve partirà una petizione con l’Aps’ per la riapertura della chiesa di S. Tommaso.

L’area intorno alla palazzina e alla chiesa è transennata, Paolo De Vito – un ex componente della confraternita, uno dei fautori della sua ristrutturazione nonché padre dell’attuale consigliere comunane Francesco De Vito- è arrabbiato: “Devono abbassare la saracinesca anche quei pochi commercianti che hanno resistito in questi anni, abbiamo fatto tante battaglie per rivedere quella struttura riaperta”.

Luoghi di culto, di storia, di aggregazione che si dileguano, feste, come quella di S. Biagio, sospese a tempo indeterminato, negozi con le saracinesche abbassate, palazzi storici di privati che, in molti casi, abitano altrove, palazzi che nel loro aspetto si mostrano sempre più fatiscenti e abbandonati. Poi è arrivato il Covid.

La chiesa di S. Tommaso viene descritta negli annali della città, – come nel sito ‘Orgoglio Foggiano’ di Alberto Mangano– come una delle più antiche di Foggia. Nell’elenco cronologico degli arcipreti, la datazione si ferma al 2000. Eventi rilevanti che hanno riacceso i fari sull’edificio riguardano il 2012, quando vennero stanziati fondi Cipe per la sua ristrutturazione di 1.149.557 euro. Nel 2016, tuttavia, nessuno lavoro era stato avviato. Sabato notte, il boato dalla palazzina attigua alla chiesa e le 13 famiglie allontanate dalle loro abitazioni hanno riportato tristemente alla ribalta il cuore antico di Foggia, e S. Tommaso Apostolo.

CROLLO SOLAIO – ARCHIVIO