Mattinata, 8 forum tematici sul futuro del paese

Mattinata, 07 luglio 2020. “La campagna elettorale ai tempi del Covid-19 non è cosa semplice, anche per questo ci siamo organizzati con tanti strumenti diversi per coinvolgere i cittadini e attivare il confronto”. E’ Michele Bisceglia, candidato sindaco sostenuto da “Noi Comunità”, a lanciare i forum tematici per Mattinata. Il primo si è svolto lunedì 6 luglio per parlare di associazionismo, sport, volontariato e partecipazione democratica. “Complessivamente, fino al 3 agosto, saranno 8 i forum tematici attraverso i quali raccogliere le istanze e le proposte dei cittadini”, ha spiegato il candidato sindaco di Noi Comunità.. Venerdì 17 luglio, invece, sarà la volta di Turismo sostenibile e strategia territoriale, Piano delle Coste e Tutela del Mare, sviluppo nell’area del Parco Nazionale del Gargano. Fino al 3 agosto, forum tematici saranno dedicato all’agricoltura, il commercio, l’efficacia e la trasparenza dei processi amministrativi, l’ambiente e la gestione del ciclo dei rifiuti, le politiche sociali e la sanità territoriale.

A ogni forum, e quindi a ciascun argomento, non sarà dedicato soltanto l’appuntamento serale nella sede del comitato elettorale, ma un’intera giornata: istanze, idee e spunti di discussione, infatti, saranno raccolti anche attraverso le schede scaricabili online e da imbucare nell’apposito contenitore ubicato in via Vittorio Veneto 8. Si può partecipare anche sulla chat Messenger della pagina facebook Noi Comunità www.facebook.com/noicomunitamattinata2020, oppure via whatsapp o sms al numero telefonico dedicato che è il 350.1565805.

Sarà utilizzata anche la piattaforma digitale Mentimeter, un metodo innovativo per coinvolgere le persone e ampliare la partecipazione democratica.

“Ogni sera, appena ognuno di noi torna da lavoro, i mattinatesi possono trovarci al comitato di via Vittorio Veneto”, ha ricordato Michele Bisceglia. “Stiamo vivendo un periodo complicato: le restrizioni di sicurezza per il contrasto al Covid-19 ci imporranno di organizzare incontri a cui potranno partecipare piccoli gruppi di persone. Per questo motivo stiamo moltiplicando le occasioni attraverso ogni strumento possibile: social, whatasapp, messenger e altro ancora. Le risposte della gente sono molto positive, le persone apprezzano soprattutto il fatto di ragionare e confrontarsi su Mattinata alla luce del sole, con tutti, in incontri aperti e con metodi che ampliano la partecipazione democratica e la riconoscono come fondamentale per ricostruire il filo del discorso pubblico nella nostra cittadina”, ha concluso Michele Bisceglia.