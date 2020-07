, 07 luglio 2020. Sono stati registrati 2350 test, oggi in Puglia, per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono stati registrati casi positivi. E’ stato registrato un decesso per un residente in provincia di Foggia.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.535 così divisi:

1.492 nella provincia di Bari (un caso è stato eliminato dal database)

382 nella Provincia di Bat

660 nella Provincia di Brindisi;

1.169 nella Provincia di Foggia;

522 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione.

Foggia, San Giovanni Rotondo, Cerignola, Manfredonia, San Nicandro Garganico, Torremaggiore, Troia, Bovino (1),