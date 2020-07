Tecnologia: MacBook Air o Pro? Due prodotti da acquistare, anche ricondizionati

Quando si parla di PC, regna incontrastata Apple: l’azienda di Cupertino, reduce da anni di crescita strabiliante, ha sbaragliato la concorrenza immettendo sul mercato personal computer sempre più competitivi al punto che oggi modelli diversi della stessa casa fanno sorgere non pochi dubbi su quale sia il prodotto migliore per un possibile acquisto.

Ad esempio, nel campo dei computer portati da tredici pollici, meglio un MacBook Air o un MacBook Pro? La sfida è aperta e la scelta non è scontata. Una premessa necessaria: il primo citato è un prodotto che più si addice, forse, a chi ne deve fare un uso più personale e quotidiano; il secondo, al contrario, è particolarmente indicato per chi ha necessità di utilizzare un dispositivo quanto più professionale possibile.

L’utenza per cui i due dispositivi sono pensati è dunque diversa. Ma in cosa differiscono i prodotti? Non solo per il prezzo, ma anche e soprattutto per una serie di caratteristiche di base.

Due prodotti a confronto

Le prime differenze tra le due versioni base è nella potenza. Seppur ogni portatile Apple sia configurabile a proprio piacimento, il MacBook Air si presenta con una versione decisamente meno pesante, 1,4 GHz processore Intel Core i3 dual-Core, rispetto al Processore Intel Core i5 quad-core a 1,4 GHz della versione PRO.

Il modello Air, tuttavia, non presenta la Touch Bar, fondamentale per facilitare ed ampliare i comandi su Pro. Dal fronte della batteria, MacBook Air ne vanta una da 49,9 watt ora, capace di offrire fino a 12 ore di navigazione web via Wi-Fi, fino a 13 ore di riproduzione film iTunes e fino a 30 giorni di autonomia in standby. Non differisce di molto la batteria della versione Pro, in polimeri di litio da 58,2 wattora: la navigazione web in wireless qui è garantita fino a 10 ore, con 10 ore di riproduzione film su iTunes e con 30 giorni di autonomia in standby.

Sostanziale parità per quel che riguarda il display: entrambi i prodotti presentano uno schermo in retina, retroilluminato LED da 13,3’’ con tecnologia IPS, la risoluzione nativa è invece di 2560×1600 a 227 pixel per pollice, capace di supportare milioni di colori. Differenze sostanziali emergono dal punto di vista dell’archiviazione: la versione Air è acquistabile in una duplice versione, con unità SSD PCie da 256 e 512 gb; la versione Pro, invece, oltre alle due unità SSD appena citate ne presenta un’altra da 1 TB.

Entrambi i PC presentano una memoria da 8 gb e da 16, ma nel caso di MacBook Air questa è compatibile, non nativa. Sul fronte delle tastiere, il MacBook Pro presenta 66 tasti, con 4 frecce disposte a T capovolta, il touch bar, il sensore touch ID e il sensore di luce ambientale con il trackpad force touch per un controllo preciso del cursore; la versione Air ha invece qualche tasto in più, 79 per essere precisi, comprendendo 12 tasti funzione e 4 tasti freccia.

Manca, invece, del touch ID. Il design di MacBook Pro è molto semplice, con sole due tonalità di colore: argento e grigio siderale. Più scelta per l’Air, disponibile in colore oro, bianco, argento e grigio siderale. Il prezzo, infine, depone a favore di MacBook Air, versione più economica e alla portata delle esigenze di tutti: mentre il Pro, come già chiarito, è più indicato per professionisti, dato anche il costo piuttosto elevato.

Perché acquistare un PC ricondizionato?

Si tratta ugualmente di due ottime soluzioni per ogni esigenza. Senza nemmeno avere la necessità di comprarli nuovi: un MacBook è acquistabile anche ricondizionato. Sono molti i motivi per cui acquistare un MacBook ricondizionato. Anzitutto perché un dispositivo ricondizionato è sottoposto a rigidi test di funzionamento condotti da professionisti del settore altamente qualificati per cui il ricondizionato è sinonimo di qualità, il classico caso in cui si va a comprare un prodotto usato ma come nuovo, a ottime condizioni peraltro se si considerano altri aspetti.

Su tutti il prezzo: un prodotto ricondizionato e rinnovato garantisce un risparmio fino al 70% rispetto ad un prodotto nuovo. Ciò significa, nel caso del MacBook, risparmiare una cifra che sarebbe altrimenti parecchio esosa. Ma non solo per motivi economici: un PC usato e ricondizionato include al suo interno tutti i prodotti ufficiali e le licenze del sistema operativo in questione. La garanzia è garantita, solitamente con 36 mesi totali e 14 giorni di ritiro. Tutti vantaggi evidenti ma ve n’è un altro, più generale, “silenzioso” ma altrettanto fondamentale: riguarda, cioè, l’impatto ambientale.

Un PC ricondizionato offre emissioni di CO2 ridotte, come testimoniano alcuni, recenti studi sugli impatti dei computer portatili sull’ambiente. Si evita l’inquinamento alla radice, bypassando la dispersione del pc e delle sue componenti in discariche che vanno ad ammazzare il sottosuolo.