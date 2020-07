L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia

, 07 luglio 2020.rende noto che ha affidato allaagenzia per il lavoro di Milano, l’incarico di procedere all’assunzione urgente ed indifferibile di personale di entrambi i sessi, con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo full – time, presumibilmente a far data 15/07/2020 al 15/09/2020.

La filiale di Canosa di Puglia della società Lavorint S.p.A. agenzia per il lavoro, provvederà alla relativa ricerca e selezione dei candidati.

Il profilo richiesto é il seguente:

Nr. 20 unità operaie: mansione di operatore ecologico/ addetto alla raccolta differenziata/ raccoglitore – ecc. ecc., di livello J CCNL Servizi Ambientali ”Utilitalia”, che dovranno essere in possesso pena la esclusione dalla selezione dei requisiti obbligatori di ordine generale, nonché in modo specifico dei seguenti:

1) non aver, né riportato condanne penali negli ultimi 5 anni, né avere procedimenti pendenti, per reati e/o fattispecie previsti dall’articolo 416 del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416bis e 630 del codice penale e all’art 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, quando si tratta di imputazioni per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice penale ed all’articolo 73 del del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e per ogni fattispecie di violenza sessuale su donne o minori, ovvero procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs indicato;

2) non essere sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

3) non aver subito negli ultimi cinque anni l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

4) inesistenza di provvedimenti di licenziamento irrogati da A.S.E. S.p.A.;

5) non essere interdetti dai pubblici uffici;

6) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, a seguito di accertamento che lo stesso è stato conseguito, mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati licenziati per motivi disciplinari o a seguito di condanna penale, demerito o colpa;

7) possedere l’idoneità psico-fisica incondizionata, specifica per le funzioni afferenti alla mansione ed al profilo professionale ricercato, consistente nella mancanza di patologie che possano compromettere, anche solo parzialmente, l’espletamento in sicurezza, dei compiti e delle funzioni attinenti il posto messo a selezione. La società ha la facoltà di accertare, prima dell’assunzione e comunque in qualsiasi momento, il possesso dell’idoneità psicofisica attitudinale all’impiego del/i vincitore/i della selezione;

8) minima esperienza ed attitudine personale ad attività lavorative come operaio, etc.

Le candidature da parte degli interessati dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite e-mail pena di esclusione a partire dalle ore 16.00 del 07/07/2020 inderogabilmente fino alle ore 16.00 del 10/07/2020 ( venerdì ), sul portale www.lavorint.it, seguendo le indicazioni indicate.

Non verranno prese in considerazione dalla Società incaricata le candidature pervenute dopo la data indicata. La ricerca del predetto personale è, comunque, inserita sul portale del sito internet della Società incaricata www.lavorint.it.

Manfredonia, 7 luglio 2020 – L’AMMINISTRATORE UNICO Geom. Francesco Barbone