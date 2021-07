STATOQUOTIDIANO.IT. Ischitella (07 luglio 2021) – Un grande abbraccio. L’ultimo. Una bara bianca, simbolo di una vita volata in cielo troppo presto.

In tanti, questo pomeriggio, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di Ischitella, hanno voluto dare l’estremo addio a Camilla, la 12enne morta due giorni fa nelle acque di Vieste.

In chiesa c’erano i suoi amici, i suoi compagni di classe e i rappresentanti dell’Istituto Comprensivo Pietro Giannone, c’era l’intera comunità di questo piccolo paese in profondo sgomento, in cordoglio verso la famiglia che tutti conoscevano.

Toccanti le parole del parroco Berardino Iacovone che ha officiato la celebrazione: “Ricorderemo sempre Camilla. Ricorderò le cose che mi ha insegnato: ad essere generoso di sorrisi, ad essere vivace. Era rispettosa, educatissima, sempre e con tutti”. Al termine della funzione, sono stati lanciati in aria dei palloncini bianchi, accompagnati da lacrime e da uno scroscio di applausi.

Articolo di Valerio Agricola, riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola

VIDEO: