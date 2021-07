Chiusa la “Cicchetteria da Roby” in piazza Goppingen, emanata ordinanza

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 07 luglio 2021. Il chiosco “Cicchetteria da Roby” in piazza Goppingen è chiuso in quanto revocato l’esercizio all’attività di commercio nel settore alimentare- somministrazione di alimenti e bevande.

Lo ha stabilito un’ordinanza dirigenziale del Comune di Foggia in seguito a “violazioni sulle norme per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Sono i verbali della polizia locale di Foggia a riportarlo nei mesi di gennaio e marzo 2021.

Il Questore aveva revocato per 3 mesi l’autorizzazione amministrativa proprio a marzo. Si sono verificate in piazza Goppingen anche “gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica e gravi pericoli per l’incolumità degli operatori delle Forze di Polizia nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza Covid”.

Si legge nell’ordinanza che “l’impresa individuale è stata cancellata in data 02/02/2009 nei registri imprese della C.C.I.A.A. di Foggia e non risulta in regola con i pagamenti dei tributi comunali per l’attività di cui trattasi”.

E’ stata disposta, dunque, “la restituzione, contestualmente alla notifica del presente provvedimento, dell’autorizzazione amministrativa” rilasciata nel 2008 e “lo sgombero dell’area pubblica occupata in Piazza Goppingen senza titoli concessori”, nonché “il ripristino delle condizioni originarie entro 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento” contro cui si può presentare ricorso.