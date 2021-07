Roma, 07 luglio 2021. “La sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio alla corte di appello di Perugia, che provvederà a colmare le evidenziate lacune motivazionali, uniformandosi ai princìpi di diritto in precedenza indicati“.

IL RICORSO. Con sentenza di recente pubblicazione (ma con udienza svoltasi nello scorso febbraio 2021), la Corte di Cassazione di Roma (Sezione penale 5, Presidente: Maria Vessichelli) ha ritenuto fondato accogliendo il ricorso proposto da Luigi Panzone, classe 1957, imputato in qualità di professore associato di Tecnica Bancaria presso la facoltà di Scienze manageriali dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio di Pescara-Chieti”, contro la sentenza del 26/09/2018 della Corte Appello dell’Aquila che, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Pescara il 21.12.2016 aveva condannato Panzone (…)” per alcuni capi d’imputazione, assolvendolo “dal reato di cui al capo F) (“Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio,ndr”), perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione dell’entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole al reo, anche con riferimento alla dura delle pene accessorie, confermando nel resto la sentenza impugnata“.

LE MOTIVAZIONI DEL RICORSO DEL PROF. PANZONE. Contro la sentenza della corte territoriale (26.09.2018, Corte Appello dell’Aquila), di cui aveva chiesto l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato Luigi PanzonE, lamentando: 1) vizio di motivazione in quanto la corte territoriale ha omesso di vagliare il motivo di gravame rappresentato dall’intervenuta assoluzione del coimputato De Marco, per il quale si è proceduto separatamente, articolato nei motivi nuovi di appello.

“Osserva sul punto il ricorrente che l’intervenuta assoluzione del prof. De Marco dai reati di falso ideologico (..) con sentenza della corte di appello dr L’Aquila passata in giudicato, per difetto dell’elemento soggettivo del dolo, riverbera i suoi effetti inevitabilmente sulla posizione del Panzone, in ragione del fatto che non è possibile affermare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di falso di cui ai suddetti capi e al reato di corruzione di cui al capo A), se viene meno il ruolo contestato al De Marco di autore materiale della condotta illecita di falso, attraverso la falsificazione dei verbali delle prove degli esami di Inglese I e di Inglese II in favore dello studente Riccardi (al tempo sindaco di Manfredonia, assolto in seguito da ogni accusa, ndr), e di partecipe del disegno corruttivo“.

“Inoltre, con riferimento in particolare al reato contestato nel capo D), ad avviso del ricorrente è ipotizzabile una versione alternativa dei fatti, riproposta anche nei sesto motivo di ricorso, in quanto, posto che il verbale dell’esame di Inglese II non riportava alcun orario di inizio e d fine della prova, per cui non è possibile affermare che l’esame orale si

sia svolto alle ore 10.00 del 26 giugno 2012, circostanza temporale incompatibile con la partecipazione alla prova del Riccardi, che alle 10.05 era stato visto in compagnia del Panzone sul marciapiedi antistante lo studio dell’avv. De Luca, ubicato a pochi metri dal polo universitario, non può escludersi che l’esame orale di Inglese II fosse stato sostenuto dal candidato subito dopo il test, terminato alle ore 9.01, di Inglese I, atteso l’arco temporale di ben un’ora intercorso tra la fine della prima prova e l’avvistamento fuori dall’università.

“Senza tacere che appare altrettanto plausibile ritenere che il Riccardi abbia sostenuto la prova di Inglese II il 27 giugno 2012, dovendosi attribuire a un errore l’indicazione della diversa data del 26 giugno 2012, quando si incontrò con il De Marco, in quanto tale incontro non troverebbe altra spiegazione se non quella di essere finalizzato all’espletamento della prova da parte del Riccardi“.

PERCHE’ LA CORTE DI CASSAZIONE HA ACCOLTO IL RICORSO DEL PROF. PANZONE.

IL FULCRO DELL’IMPIANTO ACCUSATORIO. “(…) Il fulcro dell’intero impianto accusatorio si fonda, come si è già detto, sul contestato pregresso accordo corruttivo tra il Panzone, professore associato di Tecnica Bancaria presso la facoltà di Scienze manageriali dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio di Pescara-Chieti” e il Riccardi, sindaco di Manfredonia, studente iscritto presso la suddetta facoltà, in base al quale il ricorrente si sarebbe adoperato per far conseguire al Riccardi, nel dispregio delle regole poste a loro presidio, dunque agevolandolo indebitamente, il superamento di una serie di esami universitari, indicati nel capo A) dell’imputazione (Matematica per l’economia; Psicologia del Lavoro; Inglese I e Inglese II)”.

“Ciò in cambio della promessa del Riccardi di provvedere al pagamento della somma di euro 50.000,00, da versare a titolo di caparra per il subentro nel compromesso di vendita stipulato dalla compagna del Panzone, Joelle Touitou, per il riacquisto dell’immobile originariamente di proprietà della famiglia del Panzone stesso, aggiudicato all’asta

giudiziaria dai terzi promittenti venditori Silvestri e De Santis, nonché di sostenere, comunque, economicamente il Panzone nella complessa operazione che avrebbe dovuto condurre quest’ultimo a riacquistare la proprietà dell’immobile di cui era stato privato all’esito di una procedura esecutiva”.

“(….) se ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria – osserva la Corte di Cassazione – (…) è necessario che l’illecito accordo tra pubblico funzionario e privato corruttore preveda il compimento, da parte del primo, di uno o più atti specificamente individuati o individuabili come contrari ai doveri d’ufficio, sul piano probatorio occorre procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente ed alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall’agente pubblico ed alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela (…).

“Tanto premesso, il percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale presenta una serie di lacune motivazionali, da colmare, proprio a partire dal punto relativo alla dimostrazione della ingerenza esercitata dal Panzone, nella indicata qualità, per far conseguire al Riccardi, in esecuzione dell’ipotizzato accordo corruttivo, il superamento degli esami universitari indicati nei capi d’imputazione”.

LE OSSERVAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE. “Ciò appare evidente, innanzitutto, con riferimento alla questione proposta con il primo motivo di ricorso, alla quale la corte territoriale non ha fornito risposta, pur integrando una specifica censura articolata dall’imputato in sede di appello”. “Ed invero non può non rilevarsi come, in riferimento ai fatti di falsità ideologica di cui ai capi C) e D) dell’imputazione, contestati, non solo al Panzone e al Riccardi, ma anche a De Marco Nicola, nella sua qualità di docente di Lingua Inglese presso il medesimo ateneo, quest’ultimo sia stato assolto con sentenza della corte di appello di L’Aquila del 22.12.2017, passata in giudicato, allegata dal Panzone al ricorso, in cui si afferma, da un lato, l’insussistenza in capo al De Marco dell’elemento soggettivo del dolo, dall’altro la mancanza di elementi che consentano di affermare che il Panzone abbia avvicinato il docente suo collega, per agevolare il Riccardi, consentendogli di superare indebitamente le due prove in contestazione”.

“Si tratta di un punto di rilevanza decisiva – osserva la Corte di Cassazione – , perché la costruzione accusatoria attribuisce al professore De Marco un ruolo di fondamentale importanza, individuandolo come l’autore materiale delle condotte con cui egli, in qualità di presidente della commissione esaminatrice, avrebbe attestato falsamente il superamento da parte del Riccardi, sia dell’esame scritto di Lingua Inglese-1 del 26 giugno 2012, nonostante il mancato raggiungimento da parte di quest’ultimo del punteggio minimo per la sufficienza (capo C), che dell’esame orale di Lingua Inglese-2 del 26 giugno 2012, nonostante il Riccardi non lo avesse materialmente sostenuto (capo D)”.

“Sicché, se viene meno la sua partecipazione consapevole al disegno criminoso attribuito al Panzone, è la stessa tenuta logica dell’ipotesi accusatoria con riferimento al delitto contestato nel capo A) dell’imputazione a risentirne, posto che, come si è detto, secondo tale impostazione la “strategia” criminosa condivisa dal Riccardi e dal ricorrente, elaborata con il contributo della Joelle, compagna del Riccardi, prevedeva la collaborazione di “compiacenti docenti universitari”, come si legge nell’imputazione, tra i quali, per l’appunto, veniva ricompreso il De Marco”.

“Né va taciuto che un ulteriore elemento potenzialmente in grado di vulnerare l’ipotesi accusatoria del preventivo accordo corruttivo tra il Panzone, il Riccardi e la Joelle, sia stato efficacemente rappresentato dal ricorrente attraverso i motivi nuovi, con i quali il Panzone ha reso noto che il tribunale di Pescara, con sentenza pronunciata 1’11.11.2019, ad essi allegata, ha assolto il Riccardi e la Joelle, nei confronti dei quali si era proceduto separatamente come per il De Marco, dai reati agli stessi contestati, rispettivamente, nei capi A), B) e C) dell’imputazione come commessi in concorso con il Panzone, con la formula perché il fatto non sussiste, sentenza che, si badi bene, con riferimento alla posizione della Joelle, accusata, come si è detto, di avere elaborato con il suo compagno Panzone la strategia relativa alla trattativa illecita con il Riccardi, risulta passata in giudicato il 29.5.2020, avendo il pubblico ministero proposto appello solo contro l’assoluzione del Riccardi”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it