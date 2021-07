Fdi di Capitanata dà il benvenuto a Feltri, e l’antimeridionalismo è acqua passata

STATOQUOTIDIANO.IT. Vittorio Feltri è iscritto a Fdi e si candida capolista nelle prossime amministrative a Milano. Sì, proprio il giornalista fondatore di Libero che per la sua vena anti-sud, affiorata in molti articoli e rilanciata dai media locali, è stato subissato di critiche dagli italiani del Mezzogiorno.

Ma, a parte l’entusiasmo e la fierezza con cui lo ha accolto la segretaria nazionale Giorgi Meloni, il “benvenuto” a Feltri lo dà anche il consigliere regionale pugliese Giannicola De Leonardis: “Ben arrivato, Vittorio Feltri, questo vuol dire che mondi prima distanti oggi guardano al partito candidato a essere leader della coalizione di centrodestra. Non più solo nel Lazio e al sud ma anche al nord”.

Per il consigliere la tendenza antimeridionalista “appartiene al passato del periodo leghista. I denigratori di sinistra inventano sempre storie di anti-meridionalismo e fascismo perché temono un partito in crescita”.

Rimanda alla scelta dei vertici nazionali Mario Giampietro, coordinatore giovanile di Fdi: “Loro sanno cosa fanno, se si abbraccia un partito a trazione meridionalista si abbracciano anche i suoi valori.

Feltri è un personaggio che sa bene quanto, con atteggiamenti folkloristici, si sia al centro della scena, della critica e dei commenti, e su questo ha spesso giocato”.

La domanda è se, per esempio, in un comizio per la campagna elettorale, gli spaccasse un “terroni”. “Speriamo di no – replica- comunque non ho la sfera di cristallo. Tuttavia oggi la politica in Italia si fa con il tifo e con gli sfottò, anche se posti un concetto sui social, corredato di bandiera nazionale, arrivano tanti commenti cattivi”.

“Sono sbigottita, non mi è piaciuto per niente questo approdo in Fdi, un tempo lo seguivo, Feltri, poi ha cominciato a svalvolare, mi ha deluso”. Lo dice Roberta Apicella, ex Lega, coordinatrice del comitato ‘Quartiere Ferrovia’. “E’ antimeridionalista e, in particolare, antifoggiano- prosegue- Fdi non aveva bisogno. Serve invece nuova linfa, lui è come la vecchia Lega nord”.

Segna le strade differenti il dirigente della Lega di Foggia Silvano Contini: “Per me Feltri può andare dove vuole, l’importante è che non venga dove sto io, che sono entrato nella Lega quando neon era più secessionista.

Meloni è convinta che loro diventeranno il primo partito del centrodestra, un sogno irrealizzabile. Mi dispiace si tratti di un giornalista di Libero, quotidiano che seguo”.

“Ma si candida a sindaco?”, chiede Nino De Rogatis, segretario cittadino di “Cambiamo”, movimento di Toti. “No, come consigliere”. “Ah, bene, mi sento sollevato- risponde-, in questo modo credo che sia meglio anche per il sindaco. Se una candidatura di Feltri fosse stata ipotizzata in una lista a Foggia avrei detto no, sicuramente, poi bisognerebbe stare nelle testa dei milanesi, non conosco il contesto della città. Ho disapprovato quel suo modo di parlare fuori dalle righe del sud, e sono molto sorpreso della scelta”.