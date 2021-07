Giusy Albano: “Essere sindaco è più complicato che gestire un’azienda”

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 07 luglio 2021. “Non dobbiamo lamentarci ma far sentire la nostra voce” è una frase tipica di Giusy Albano, imprenditrice di Foggia che è stata assessore alle politiche giovanili durante l’amministrazione Mongelli ma che non pensa di tornare alla politica attiva.

E’ stata presidente dei Giovani di Confindustria, attualmente fa parte dell’Osservatorio per la legalità nella medesima associazione. “E’ un gruppo di menti che proviene da ogni campo, professionisti, università”, dice di questo lavoro di squadra avviato.

Il Covid è stato un temporale a ciel sereno da cui si deve ripartire, “le varie associazioni hanno lavorato su progetti ambiziosi che sono in fase di autorizzazione”.

Un sindaco imprenditore per Foggia? “E’ complicatissimo, devi far andar bene tutta la città e tutte le famiglie della città, una faticaccia”. Prima della pandemia aveva organizzato un gruppo sulla rete che si chiamava “Foggia Ebbasta”:

“Ci ha fermato il Covid, l’idea era quella di non creare un’ennesima associazione perché a Foggia ce ne sono tante, e spesso fanno la stessa cosa non sapendolo nemmeno. Volevamo incontrare i presidenti delle varie associazioni per un progetto comune”. Ritiene che i giovani siano trascurati dalla politica e che, viceversa, siano distanti dalla politica.

A cura di Paola Lucino, Foggia 07 luglio 2021